L’Oroscopo di Corinne dal 5 all'11 giugno

ARIETE : State su con il morale e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza. Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, aderirete ad un qualcosa di carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte attese… Non male sarebbe andare a trovare chi sa infondervi serenità. Noie ad un mezzo meccanico. Nell’habitat tirerà aria di burrasca mentre un responso ringalluzzirà. Sorpresone nel week end.

TORO : Tenaci e testoni non esisterete a far valere le vostre sacrosante ragioni a costo di ritornare sul medesimo argomento fino all’altrui esaurimento… Questa parte del mese vi vedrà protagonisti o spettatori di eventi grotteschi ma anche di minute gioie da vivere intensamente. Inoltre, una puntatina al mare o in collina o un raduno ruspante, permetterà di scordare tutte quelle rogne che fanno esasperare. New eclatante da un familiare. Missiva mozzafiato.

GEMELLI : Siate ottimisti perché vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta a non cascare in depressione… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Una litigata lambirà qualche coppietta, una persona amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e una compera non appagherà. Però chiuderete la settimana in bellezza non esclusa un’improvvisata. Compleanno singolare e week end tutto da assaporare.

CANCRO : Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato non conviene in questo periodo talmente incasinato dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra fogli da firmare, questioni da chiarire, faccende da inquadrare, stupori e batticuori avrete il vostro bel da fare e, come se non bastasse. subentrerà pure il comportamento di un buffo elemento a farvi ansimare. Non da escludere un’abbuffata o viaggetto domenicale.

LEONE : Vi attende una settimana squinternata e la colpa va attribuita a dei versamenti, degli strani elementi, una latente tensione o una lieve indisposizione… Ma, anziché abbacchiarvi, confidate in una spintarella stellare, negli affetti sinceri e in chi, che lo sappia dimostrare o meno, vi vuole vedere sereni! In aggiuntiva vi caverete sia un peso che un pallino, combinerete un week end carino, conoscerete una persona interessante o riceverete una notizia confortante.

VERGINE : Fatevi pure indurre in una sana tentazione, sia essa affettiva o mangereccia, non siate pessimisti e apprestatevi ad una vicinissima estate avente parecchio da offrire. I corrucci non mancano ma pensare a voi stessi è il minimo che potete fare dopo il tour de force primaverile ed invernale… Sporadicamente i nervetti salteranno ma seguitando a picchiare sul medesimo tasto rischiate solo di mandare in tilt chi vi sta accanto. Sabato singolare.

BILANCIA : Non state facendo salti di gioia e, tra incudini e martelli, non saprete bene come muovervi nei riguardi di una situazione che sembra volervi impedire e bloccare. L’essenziale comunque è non perdere la speranza visto che presto alleggerirete un fardello riprendendovi alla grande. Se non subentrano impedimenti via libera alle libagioni, agli incontri e alle serate magiche ed incantate. Visite inaspettate o persona da andare a trovare. Domenica squinternata.

SCORPIONE : Piuttosto nervosetti tenderete a sbottare o a prendervela anche con chi non ne può niente del vostro malumore intermittente… Ma trattasi probabilmente di un eccesso di fiacca e di un paio di personaggi indigesti che fareste bene a lasciar cuocere nel loro brodetto… Apprestatevi comunque a giorni convulsi e, tra una rogna e l’altra, non scordate, di dedicare qualche oretta al relax o a delle belle camminate. Soldini da recuperare e amico da spronare e consolare.

SAGITTARIO : Placate i bollenti spiriti: soltanto col savoir-faire tapperete la lingua a serpentelli velenosi e, quantunque vi si accusasse di essere malfidenti, ribadite che ciò dipende dal fatto che, causa qualcuno, non si fanno più sconti a nessuno… Dovrete altresì accontentare il partner in una richiesta, scendere a compromessi per non litigare e prendere una decisione… Badate altresì a ciò che mangiate poiché le intolleranze e il mal di stomaco sono in agguato. Domenica festosa.

CAPRICORNO : Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado o un anziano additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare inutili polveroni. Qualcosina inoltre varierà in campo professionale mentre nel week end sarete impegnati per un’occasione speciale. Attenti a non scivolare!

ACQUARIO : Con Marte quadrato al Sole, tenderete a commettere gaffe o smarrire oggetti, andando nel pallone quantunque qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste vi rallegrerà. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, salvaguardate il benessere e badate a non strafare… Inviti o spostamenti nel week end. Esatto presentimento. Invito sfizioso. Doloretti sparsi.

PESCI : Chissà se vi porterà fortuna l’ultimo quarto di Luna che l’8 giugno si forma nella vostra costellazione… È comunque certo che l’astro d’argento regalerà attimi di rilassamento, lenendo, per chi se l’è vista bruttina, un latente tormento. Qualcuno ideerà un viaggetto, altri materializzeranno un progetto o trascorreranno memorabili orette insieme a persone deliziose malgrado subentrino uno spavento o una preoccupazione. Esami da effettuare e stramberia domenicale.

E che le stelle, insieme alla magica Luna, portino a tutti un po’ di fortuna…