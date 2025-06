Festa dell'Arma a Cuneo, il comandante Piras: "In questa provincia la sicurezza è un affare a cui tutti vogliono partecipare"[FOTO]

Festa dell'Arma nella caserma Gonzaga di Cuneo, sede del comando provinciale. La Benemerita celebra oggi i suoi 211 anni. Stamattina la cerimonia, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia.

Un'occasione per fare un bilancio dell'attività del 2024, che ha visto i carabinieri della Granda, suddivisi in 8 compagnie e 75 stazioni, oltre a 14 stazioni dei carabinieri forestali, operare 172 arresti e denunciare 4.313 persone. 233 gli ordini di carcerazione o custodia cautelare.

"Operiamo in un contesto complesso e variegato, con ben chiari gli obiettivi operativi da raggiungere: contrastare i reati contro il patrimonio; difendere la popolazione anziana dalle truffe; combattere il traffico di stupefacenti; contrastare i comportamenti pericolosi; operare con umanità ma anche con fermezza, all’occorrenza; perseguire la prevenzione, prima della repressione.

Ma questo è esattamente ciò che ogni Carabiniere è chiamato a fare: operare sempre facendo ciò che è necessario, quando è necessario e dove è necessario. - ha sottolineato il comandante provinciale colonnello Marco Piras, al suo primo anno da comandante provinciale qui in Granda.

Piras ha anche evidenziato la grande sinergia e la proficua collaborazione tra le istituzioni e le forze dell'ordine, qualcosa che rende la nostra provincia un modello. "Sono lieto di poter dire che l’intesa con le altre forze di polizia, sotto l’attento coordinamento della Prefettura e degli Uffici di Procura, è uno degli elementi vincenti di questa provincia, dove la sicurezza è considerata un “affare” a cui tutti vogliono partecipare e dove si vede in modo tangibile quanto il tessuto sociale ed imprenditoriale apprezzi le forze di polizia e si prenda cura di loro", ha detto durante il suo discorso.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli encomi ai militari che si sono distinti nella loro attività. Tra i riconoscimenti, l'encomio semplice al comando provinciale per l’operazione che nell’agosto del 2023 portò alla cattura di Sacha Chang, il giovane olandese autore del duplice omicidio del padre e di un amico di famiglia a Montaldo Mondovì e due encomi al capitano Giuseppe Santoro, attuale comandante della compagnia di Alba: il primo per la cattura di un pericoloso evaso pluriomicida appartenente a una cosca ndranghetista e il secondo per aver coordinato un’indagine a carico di un sodalizio responsabile di 14 rapine a mano armata, durante il periodo di servizio in Lombardia.

Piras ha ricordato le due recenti operazioni, concluse brillantemente: ad Alba è stato sgominato un giro di spaccio nell'area della stazione, mentre ieri è stata data notizia delle risultanze dell'operazione Yeti e dell'arresto di tredici esponenti della comunità sinti di San Damiano d’Asti.

GLI ENCOMI

Compagnia di Bra: disarticolato sodalizio dedito al traffico di droga

Ricevono l’encomio il Luogotenente C.S. Maurizio Manchia, il Maresciallo Maggiore Cristiano Rossi, il Maresciallo Capo Silvio Maria Pierantozzi, il Maresciallo Ordinario Antonio Mattone, il Brigadiere Capo Q.S. Luciano Foti, il Vice Brigadiere (ora Brigadiere) Antonio Conte e l’Appuntato Scelto Simone Cianfrocca, in servizio all’Aliquota Operativa e alla Stazione di Bra.

Il riconoscimento premia l’elevata professionalità e il non comune intuito investigativo dimostrati in un’indagine, durata oltre tre anni, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nelle province di Asti, Cuneo, Brescia e Firenze. L’operazione si è conclusa con 26 misure cautelari, quattro arresti in flagranza, il sequestro di oltre 7 kg di droga, una pistola e munizioni. La ricompensa è stata consegnata dal Procuratore della Repubblica di Cuneo, dottor Onelio Dodero.

Comando Provinciale di Cuneo: sgominata banda dei furti in abitazione

Altro encomio per il Maresciallo Maggiore Emanuele Salvicchi, il Maresciallo Ordinario Mattia Greco, il Brigadiere Capo Q.S. Luciano Spinoglio, l’Appuntato Scelto Q.S. Raffaele Tomasicchio e l’Appuntato Scelto Q.S. Tiberio Foi (oggi in congedo), in forza al Reparto Operativo.

L’indagine ha portato all’arresto di 14 persone e all’identificazione degli autori di 66 furti in abitazione commessi tra Cuneo, Alessandria, Asti e Pavia. Recuperata refurtiva per un valore stimato di 200.000 euro, tra gioielli e orologi di lusso. L’encomio è stato consegnato dal Procuratore Aggiunto dottor Ciro Santoriello.

Compagnia di Alba: 17 arresti e droga sequestrata

Un altro encomio è andato ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Alba: il Luogotenente C.S. Paolo Cavelli, il Luogotenente Andrea Morone, il Maresciallo Capo Luca Brossa e il Vice Brigadiere Gianluigi Caria. L’attività investigativa ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo nel traffico di stupefacenti, con 17 arresti in flagranza, 2 kg di cocaina sequestrati e 15.000 euro in contanti. La ricompensa è stata consegnata dal Questore di Cuneo, dottor Carmine Rocco Grassi.

Compagnia di Mondovì: salva donna colta da shock anafilattico

Infine, l’encomio è stato conferito al Carabiniere Davide Viora, in servizio all’Aliquota Radiomobile di Mondovì, per un intervento eroico avvenuto a Casale Monferrato il 9 settembre 2023. Notando un’auto fuori controllo, ha salvato una donna di 62 anni colpita da shock anafilattico mentre era alla guida. Il tempestivo intervento del militare, insieme a un collega, ha evitato che il veicolo finisse in un canale. Il gesto ha suscitato il plauso delle autorità e il consenso dell’opinione pubblica. L’encomio è stato consegnato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Mario Palumbo.