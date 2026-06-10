Ennesimo grande successo per la manifestazione ‘C’era una volta il Cross’

Il crossodromo Vincenzo Agusta di Cardano al Campo, paese del varesotto situato nei pressi dell’Aeroporto della Malpensa, noto come il Ciglione della Malpensa ha ospitato, domenica 7 giugno, l’ennesima edizione della manifestazione non agonistica “C’era una volta il Cross”, organizzata da Stefano Pecora, con la collaborazione di Valter Cavallero ed Aldo Mirimin e degli uomini del moto club MV Gallarate, riservata ai possessori di moto da cross e regolarità costruite fino all’anno 1996.

Inutile dire che la manifestazione ha avuto un grande successo, mentre la pista si è presentata in ottime condizioni, soprattutto alla mattina, poiché era stata abbondantemente annaffiata, mentre in tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio la polvere, specialmente nelle staccate, ha dato qualche problema.

(Il cuneese Elvio Dolce, in sella ad una maico 250)

Oltre centocinquanta i conduttori che hanno inanellato giri su giri sull’impianto della Malpensa, con i box pieni all’inverosimile di carrelli, furgoni e camper, con posteggiate al loro fianco una innumerevole quantità di moto da cross e da regolarità.

Come di consueto è stata allestita un’area espositiva dove facevano bella mostra di se tantissime moto di marche, cilindrate e data di costruzione più disparate, con dei bellissimi e rari esemplari. E’ saltata persino fuori una Moto Guzzi 500 Superalce preparata per affrontare gli ostacoli del motocross, portata in pista negli anni 40 e 50 dal Maresciallo Autiere Filippo Tancorre.

(Il gruppo degli ex piloti delle Fiamme Oro, accompagnati da una staffetta della Polizia Stradale)

Verso la fine della mattinata, Fabio Momina, noto commentatore televisivo, ha chiamato per la premiazioni gli ex piloti, con in testa il gruppo delle Fiamme Oro, presentando poi Alberto Barozzi, sceso in pista con una Benelli 125 costruita negli anni 80 e l’abbigliamento dell’epoca e tutti gli altri ex piloti, più o meno conosciuti. Numerosi i rappresentanti della nostra provincia, con alcuni di loro che hanno ricevuto una medaglia ricordo per aver gareggiato negli anni 70.

(Primo piano di Riccardo Tardivo, cuneese alla guida di una Honda 125)

Hanno poi fatto seguito le premiazioni dei partecipanti al Maico ed all’Honda Day, che hanno visto ai primi tre posti Matteo Borghi, Andrea Pecora e Giordano Dallari per le Maico ed ancora Matteo Borghi, Fabio Cornaggia ed Andrea Vaccari tra i conduttori in sella alle Honda.

Per finire vi è stato il sorteggio di numerosi premi tra tutti quanti si erano iscritti a questa riuscita manifestazione.

Dopo la pausa per il pranzo, la pista è stata nuovamente aperta per ulteriori turni di prove, mentre i conduttori provenienti da più lontano hanno iniziato a lasciare l’impianto alla spicciolata, intraprendendo la lunga strada di ritorno verso casa. Il nostro gruppetto è stato tra gli ultimi a lasciare il crossodromo, quando vi erano ormai solamente poco più di una decina di mezzi posteggiati!