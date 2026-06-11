 / Agricoltura

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Agricoltura | 11 giugno 2026, 15:10

Agricoltura, Bergesio (Lega): "Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul digestato"

Il senatore commenta la misura: "Aiuto concreto a imprese e biogas"

Agricoltura, Bergesio (Lega): &quot;Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul digestato&quot;

Bene l’approvazione in aula dell’emendamento a mia firma, insieme ai colleghi della Lega Garavaglia e Borghesi, che consente di fare un passo avanti importante per il settore agricolo e per l’economia circolare. Con questa norma, inserita nel Decreto Carburante Ter, vengono valorizzati i residui dei processi dell’industria agroalimentare e il digestato prodotto dagli impianti di biogas e biometano, nel pieno rispetto delle regole ambientali e dei requisiti previsti dalla normativa. 

Si tratta di una misura molto concreta: da un lato diamo la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante, in un periodo in cui il costo dei concimi è schizzato verso l’alto; dall’altro permettiamo agli agricoltori di reimpiegare e smaltire correttamente il prodotto nei campi, seguendo le procedure e i limiti previsti dal decreto ministeriale del 2016. 

È una soluzione di buonsenso, voluta dalla Lega, che sostiene le imprese agricole, riduce gli sprechi, valorizza gli impianti di biogas e biometano e rafforza una filiera strategica per la produzione sostenibile di energia e per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC”.
Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium