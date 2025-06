Cascina Vecchia, Boselli chiede chiarezza: “La vicenda non si può chiudere in questo modo, va approfondita”

A poche ore di distanza dalla comunicazione da parte del Comune di Cuneo dell’avvenuta approvazione del testo atto a definire la risoluzione consensuale del contratto di concessione dell’area di Cascina Vecchia, arriva già il commento di una parte delle minoranze consigliari.

Nello specifico gli Indipendenti di Giancarlo Boselli, che – dopo aver chiesto per alcune settimane una Commissione Speciale e d’inchiesta per capire nel dettaglio i risvolti di questa ennesima vicenda – hanno ufficialmente chiesto la convocazione di una commissione consiliare sul tema alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore Cristina Clerico.

“Come si sa, da mesi chiediamo chiarezza – commenta lo stesso Boselli -. Il Comune ha investito due milioni e mezzo di euro sul progetto: non pensiamo la cosa possa chiudersi in questo modo, la vicenda va approfondita. Non può esistere la sensazione che i privati, con i beni del Comune, possano fare ‘il bello e il cattivo tempo’, come se niente fosse”.

Manassero e Clerico: “Ora pensiamo a un nuovo percorso di utilizzo”

Il raggiungimento dell’intesa tra Comune e l’ormai quasi ex concessionario Open Baladin srl è stata, come detto, comunicata nella giornata di ieri (martedì 10 giugno) dal Comune stesso con una nota ufficiale. Un passo definitivo e importante, che segue l’annuncio – effettuato a mezzo stampa negli scorsi mesi da Baladin – di rinunciare all’impegno assunto relativamente alla gestione, poi formalizzato ufficialmente lo scorso 29 maggio.

Nella risoluzione del contratto Open Baladin s’impegna a riconsegnare immediatamente l’immobile alle disponibilità del Comune, e a rinunciare alla restituzione dei canoni già versati e alla garanzia inserita in contratto. L’atto ufficiale verrà sottoscritto nei prossimi giorni.

Vedremo se e come la richiesta degli Indipendenti verrà corrisposta da parte dell’amministrazione comunale. Possibile se ne discuterà nel Consiglio comunale convocato a fine mese. Intanto Manassero e Clerico guardano, ora, alla definizione di un nuovo percorso di utilizzo e valorizzazione della Cascina Vecchia, mentre si stanno per portare a conclusione alcuni lavori esterni relativi al parcheggio, all’illuminazione e alla videosorveglianza.