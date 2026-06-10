Un grande convegno per festeggiare gli 80 anni di Confagricoltura Cuneo

Venerdì 19 giugno, nel pomeriggio, la città di Cuneo accoglierà i festeggiamenti per gli ottant’anni di fondazione di Confagricoltura Cuneo. Un anniversario importante per l’associazione nata l’11 marzo 1946 e che da decenni accompagna la crescita dell’agricoltura del territorio, sostenendo le imprese nelle diverse stagioni di profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali. L’evento sarà articolato in due momenti distinti: una prima parte dedicata alla riflessione e al confronto sui grandi temi di attualità che stanno influenzando economicamente il settore, e una seconda parte conviviale pensata per riunire soci, famiglie e istituzioni del territorio.

La giornata prenderà il via alle 17 nel Complesso di San Francesco (via Santa Maria, 10) con il convegno dal titolo “L’importanza di aggregarsi in un mondo poco sostenibile e poco governabile”, tema quanto mai attuale in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitiche, volatilità dei mercati, cambiamenti climatici e nuove sfide economiche.

Ad aprire i lavori sarà l’intervento di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, seguito dai saluti istituzionali. Il parterre dei relatori vedrà la presenza di personalità di primo piano del mondo accademico, giornalistico e agricolo nazionale. Interverranno, infatti, Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano, Andrea Malaguti, direttore del quotidiano La Stampa, e Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e del Copa. A condurre il pomeriggio sarà la presentatrice Rai, Elisa Isoardi.

A seguire, spazio al momento dedicato agli ottant’anni di storia di Confagricoltura Cuneo. Sul palco, insieme al presidente Allasia, salirà il direttore provinciale, Roberto Abellonio, per accompagnare il pubblico in un percorso tra memoria, testimonianze e prospettive future. Lo faranno attraverso la presentazione del libro “Agricoltura è impresa. Storie di persone aziende e territori”, pensato per raccontare l’evoluzione dell’agricoltura cuneese negli ultimi decenni, con particolare attenzione ai cambiamenti degli ultimi 20 anni legati alla Politica Agricola Comune, alle politiche regionali e all’evoluzione del sistema agricolo locale. Il volume raccoglie, inoltre, interviste, contributi e testimonianze istituzionali, offrendo uno spaccato dell’identità agricola della Granda e del ruolo svolto dall’organizzazione nel sostenere le imprese associate. Nel corso del pomeriggio sarà proiettato un video che racconta la storia di tre aziende, tre famiglie, dove a parlare sono nonni, genitori e figli.

Uno dei passaggi più attesi sarà, inoltre, l’assegnazione del riconoscimento “Orgoglio Agricolo”, premio istituito per valorizzare una realtà simbolo del territorio che si sia distinta per capacità innovativa, impegno e contributo allo sviluppo del tessuto economico e sociale locale.

A chiudere la giornata sarà il momento conviviale, previsto dalle 19.30 nella vicina Piazza Virginio, dedicato a soci, famiglie e istituzioni del territorio.

“In questi ottant’anni, Confagricoltura Cuneo ha accompagnato intere generazioni di imprenditori agricoli, sostenendoli nei momenti di crescita, ma anche nelle fasi più difficili – dichiara il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia –. Celebriamo non soltanto una storia importante, la nostra, ma soprattutto la forza e la capacità di adattamento dell’agricoltura cuneese. In un mondo sempre più complesso, crediamo che fare squadra, condividere competenze e rappresentare con autorevolezza le esigenze delle imprese siano elementi fondamentali per costruire il futuro del settore. Questo anniversario vuole essere un momento di orgoglio, ma anche uno stimolo per guardare avanti con fiducia, innovazione e spirito di comunità”.