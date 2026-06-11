In arrivo il Villar Outdoor Day al mattino e Ciciu Senza Frontiere

Domenica 14 giugno Villar San Costanzo ospiterà una giornata speciale dedicata alla scoperta del territorio, articolata in due momenti distinti ma complementari: il Villar Outdoor Day al mattino e Ciciu Senza Frontiere nel pomeriggio.

La mattina sarà protagonista il Villar Outdoor Day, un'iniziativa nata per promuovere il turismo outdoor e le eccellenze naturalistiche di Villar San Costanzo, porta d'ingresso della Valle Maira. I partecipanti potranno scegliere tra diverse attività gratuite pensate per target e livelli differenti: escursioni in montagna, trail running, percorsi in e-bike, turismo equestre, itinerari cicloturistici e passeggiate accessibili per famiglie. Un'occasione per vivere il territorio in modo autentico, attraversando sentieri, boschi, punti panoramici e luoghi simbolo come la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar, il Monte San Bernardo e l'area dell'antico Cannetum. Villar San Costanzo rappresenta infatti uno dei principali punti di accesso alle esperienze outdoor della Valle Maira, grazie alla sua rete di percorsi escursionistici, cicloturistici e naturalistici.

La partecipazione alle attività del mattino è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili su:

Nel pomeriggio la giornata proseguirà con Ciciu Senza Frontiere, appuntamento dedicato all'inclusione e all'accessibilità presso la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar. L'iniziativa proporrà attività sensoriali, momenti di scoperta della natura, giochi e laboratori per famiglie, bambini e persone con disabilità, con l'obiettivo di rendere il patrimonio naturalistico del territorio sempre più fruibile da tutti. Un progetto che mette al centro il diritto di vivere la montagna e gli spazi naturali senza barriere.

A completare il programma, dalle 14.30 alle 17.00 saranno aperti al pubblico alcuni dei principali beni storico-artistici di Villar San Costanzo grazie alle visite curate dai Volontari per l'Arte. Sarà possibile scoprire il Santuario di San Costanzo al Monte e l'Ex Abbazia di San Pietro in Vincoli con la sua suggestiva cripta, testimonianze di grande valore storico e culturale per l'intera Valle Maira.

Una giornata che racchiude le molte anime di Villar San Costanzo: sport e natura al mattino, inclusione e cultura nel pomeriggio, per raccontare un territorio che sa accogliere, emozionare e coinvolgere visitatori di tutte le età.