Al Parco della Rotonda di Ceva è già estate: riaprono il bar e la piscina scoperta e si inaugurano i nuovi giochi

Il Parco della Rotonda de Ceva si prepara a vivere una nuova estate all'insegna delle famiglie, del divertimento e della socialità. Due importanti appuntamenti segneranno infatti l'avvio della stagione estiva in uno degli spazi più amati dai cebani: l'apertura della piscina scoperta e del bar, e l'inaugurazione della nuova area giochi.

Piscina e bar: stagione al via

Venerdì 12 giugno riapre ufficialmente la piscina scoperta del Parco della Rotonda, pronta ad accogliere residenti e visitatori per tutta la stagione estiva.

Rimangono invariati sia gli orari di apertura sia le tariffe applicate nella scorsa stagione, così come viene confermato il gestore dell'impianto - l'Associazione sportiva dilettantistica N.C.R.N. di Acqui Terme -, garantendo continuità a un servizio particolarmente apprezzato da famiglie, giovani e sportivi.

L’impianto sarà operativo tutti i giorni, dalle 10 alle 19 (ore 18,30 uscita dall’acqua). Le tariffe: giornaliero intero feriale 8 euro non residenti, 7 euro residenti; giornaliero ridotto feriale 7 euro non residenti, 6 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) intero feriale 7 euro non residenti, 6 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) ridotto feriale 6 euro non residenti, 5 euro residenti; giornaliero intero prefestivo/festivo 9,50 euro non residenti, 8,50 euro residenti; giornaliero ridotto prefestivo/festivo 8 euro non residenti, 7 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) intero prefestivo/festivo 8,50 euro non residenti, 7,50 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) ridotto prefestivo/festivo 7 euro non residenti, 6 euro residenti; ingresso pausa pranzo (dalle 12.30 alle 15) 4 euro per i non residenti, 3,50 euro per i residenti. Gli abbonamenti: stagionale intero 200 euro non residenti, 170 residenti; stagionale ridotto 150 euro non residenti, 130 residenti; 15 ingressi intero non residenti 85 euro, residenti 75 euro; 15 ingressi ridotto non residenti 75 euro, residenti 65 euro. Affitto lettino 2,50 euro, ombrelloni gratuiti. Per ulteriori informazioni; 327 4989762.

Sempre nell'area del Parco Rotonda, ha riaperto i battenti il bar annesso all’impianto – assegnato in gestione alla Cooperativa Coesioni Sociali -, che osserverà l'orario 8.00-23.00.

I nuovi giochi

Martedì 16 giugno il Parco della Rotonda vivrà un momento particolarmente significativo con l'inaugurazione della nuova area giochi, completamente rinnovata nell'ambito del primo lotto del più ampio progetto di valorizzazione del parco promosso dall'Amministrazione comunale. Alla cerimonia – prevista per le ore 10 - prenderanno parte anche i bambini della Scuola dell'infanzia di Ceva, protagonisti simbolici di un intervento pensato proprio per le nuove generazioni e per le famiglie.

L'area giochi rappresenta il primo tassello di un progetto articolato che punta a rendere il Parco della Rotonda sempre più sicuro, moderno e accogliente. I nuovi giochi, la pavimentazione antitrauma e la riorganizzazione degli spazi consentiranno alle famiglie di vivere il parco in condizioni di maggiore comfort e sicurezza, rafforzandone la vocazione di luogo di incontro e aggregazione.

“Con l'apertura della piscina e l'inaugurazione della nuova area giochi – sottolineano il sindaco Fabio Mottinelli e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – prende forma un percorso di valorizzazione che abbiamo avviato per restituire al Parco della Rotonda un ruolo sempre più importante nella vita della città. Vogliamo offrire alle famiglie, ai bambini e ai giovani un luogo bello, sicuro e ricco di opportunità per trascorrere il tempo libero. L'inaugurazione dei giochi con la partecipazione dei bambini della scuola dell'infanzia rappresenta il modo migliore per celebrare un investimento pensato proprio per loro. La Rotonda è uno dei patrimoni più preziosi di Ceva e continueremo a investire per renderla sempre più attrattiva e funzionale”.

L'appuntamento è quindi per venerdì 12 giugno con la riapertura di piscina e bar, e per martedì 16 giugno con la festa inaugurale della nuova area giochi: due momenti che daranno ufficialmente il via all'estate del Parco della Rotonda.