Nuovi Mondi Social Camping 2026: a Roccasparvera un mese tra tende, relazioni e giovani da tutta Europa

Dal 30 giugno al 30 luglio a Roccasparvera, in Valle Stura, ospita una nuova edizione del Nuovi Mondi Social Camping, l’esperienza di campeggio legata al Nuovi Mondi Festival che unisce natura, accoglienza e vita di comunità.

Realizzato in collaborazione con Ferrino, partner tecnico dell’iniziativa, e la Cooperativa Proposta 80, che ha partecipato alla costruzione del progetto, il campeggio che sorgerà in Via del Potato 1, offrirà la possibilità di vivere il festival immersi nel paesaggio montano, tra boschi, sentieri e socialità. I campeggiatori, se lo vorranno, avranno la possibilità di utilizzare le tende messe a disposizione da Ferrino.

Non si tratta soltanto di un luogo in cui pernottare, ma di uno spazio pensato per abitare il territorio in modo diverso, più lento e partecipato, all’interno di una delle aree più suggestive e meno raccontate della montagna piemontese. Il Social Camping, come già sperimentato con successo lo scorso anno, vedrà alcuni ospiti della comunità residenziale La Rocca, che accoglie persone con fragilità psichiatrica, coinvolti nella gestione della vita del camping: dall'accoglienza, allo spazio ristoro.

Il Social Camping nasce infatti con l’idea di favorire concretamente l’inclusione e di trasformare il soggiorno in un’occasione di incontro, condivisione e scoperta della Valle Stura, attraverso l’esperienza del festival.

La novità dell’edizione 2026 è la presenza di giovani volontari internazionali coinvolti grazie al progetto europeo CHILL – Community Hub Living Labs in Inland: ragazze e ragazzi provenienti da diversi Paesi europei parteciperanno alla gestione e all’animazione del campeggio, contribuendo a rafforzare il carattere aperto e multiculturale.

Una presenza che amplia ulteriormente la vocazione del Social Camping come luogo di scambio e comunità, dove la dimensione locale incontra quella europea.

Resta centrale anche la matrice sociale che da sempre contraddistingue l’iniziativa. Il campeggio sarà infatti uno spazio di aggregazione e accoglienza costruito attraverso collaborazioni, attività condivise e momenti aperti agli ospiti e alla comunità, con un programma che prevede spettacoli, film, laboratori e iniziative dedicate al benessere e alla partecipazione.

Segnaliamo per l’11 luglio alle ore 21,30 lo spettacolo prodotto dal festival Mirabilia “Igniferi” con Lucie Vendlova e il 17 luglio, alle 18.40 il “Bagno sonoro a 432hz, concerto all’aperto con frequenze benefiche”.

Il programma, che viene continuamente aggironato e arricchito di nuove proposte è consultabile qui: https://nuovimondifestival.it/nuovimondi-social-camping-2025/

Inserito nel più ampio ecosistema del Nuovi Mondi Festival, il Social Camping diventa così una soglia concreta per entrare in relazione con la Valle Stura e per un mese, a Roccasparvera, la montagna si trasforma così in uno spazio condiviso da vivere insieme, tra tende, relazioni e giovani arrivati da tutta Europa.