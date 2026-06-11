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Politica | 11 giugno 2026, 16:17

Verzuolo, s’insedia questa sera il nuovo Consiglio comunale

L’assemblea è convocata alle ore 21 a Palazzo Drago. All’ordine del giorno il giuramento del sindaco Mattia Quaglia con la presentazione delle linee programmatiche di mandato e l’ufficializzazione della giunta

Verzuolo, s’insedia questa sera il nuovo Consiglio comunale

Si terrà questa sera, giovedì 11 giugno alle 21, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Verzuolo scaturito dalle urne dopo il voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

L’assemblea si riunirà nella sala Agostino Savio di Palazzo Drago, sede dell’antico municipio.

All’ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, Mattia Quaglia, la relazione delle linee programmatiche del suo mandato quinquennale, l’ufficializzazione della giunta (per altro già resa nota), la designazione dei rappresentanti comunali negli enti sovraordinati e la nomina della commissione elettorale comunale.   

Laura Lovera, la più votata della lista “Verzuolo Bene Comune” con 365 preferenze personali, sarà vicesindaco con deleghe a: cultura, salute, innovazione tecnologica.

Simona Olivero, 333 consensi personali, viene riconfermata nelle competenze che già aveva in precedenza: istruzione, politiche giovanili, manifestazioni e commercio.

Luca Madala, 259 preferenze, già capogruppo, rappresenta l’unica new entry con deleghe a: politiche sociali, ecologia, ambiente.

 Come consente lo statuto comunale, Quaglia si avvarrà di un assessore esterno, Luca Franco, che continuerà ad  occuparsi di bilancio, finanze e sport.

Nel complesso, con qualche ridistribuzione di deleghe, il nuovo esecutivo si pone in continuità con quello precedente.

GpT

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