Il saviglianese Franco Neri vince il concorso poetico Inter-Alpes 2026 del Rotary Club di Cuneo

Franco Neri, studente del Liceo Classico “Arimondi” di Savigliano, conferma la sua abilità poetica e con il componimento “Terra natale” si aggiudica il primo premio (ex aequo) del concorso poetico “Inter-Alpes” 2026, salendo così sul podio per il terzo anno di fila.

Franco presta servizio come volontario presso la Biblioteca Civica di Marene.

Appassionato fin da piccolo di libri e letteratura, continua a coltivare questo suo interesse anche partecipando a progetti nazionali come “BookTok”, legato al Salone del Libro di Torino, e “Seminare libri”, un book-trekking ideato e guidato da Federico Taddia – scrittore e conduttore radiofonico– in collaborazione con il festival Storie in Cammino. Da due anni svolge il ruolo di intervistatore al Demadè, un festival livornese di letteratura per ragazzi. Un suo racconto, intitolato “Loro” è stato pubblicato nella raccolta “#BookShake_Black” edito da Einaudi Ragazzi, a cura di Manlio Castagna.

Il concorso poetico che si rivolge a giovani di età compresa fra i 12 e i 19 anni, residenti in Italia o in Francia, organizzato dall’Alliance Française di Cuneo e dai Rotary club italiani di Cuneo, Alba, Bra, Canale Roero, Mondovì e Saluzzo e francesi di Barcelonette. Questo concorso, indetto ormai da venti anni dai Rotary club della Granda, non solo celebra il talento, ma rafforza anche il legame dei giovani con la poesia e la cultura.

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 9 giugno presso l’Hotel La ruota a Pianfei alla presenza dei presidenti e di vari membri dei Rotary Club coinvolti, ma anche di studenti, docenti e parenti emozionati.