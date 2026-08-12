Sabato 12 settembre Fossano in festa per i 100 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri: “Un evento storico, fra corteo, memoria e socialità”

Ricorrerà esattamente fra un mese, sabato 12 settembre, il significativo traguardo del centenario raggiunto dall’Associazione Nazionale Carabinieri - ANC, sezione Chiaffredo Bergia di Fossano.

La festa durerà praticamente un’intera giornata, partendo dalle prime ore del mattino, per poi protrarsi sino al tardo pomeriggio nella Concattredale di Santa Maria e San Giovenale.

“Sarà un evento storico – commenta Giorgio Vignolo, presidente dell’ANC locale, in carica da due anni – L’occasione sarà propizia per celebrare i 100 dell’Arma in Congedo. Un appuntamento che significa tanto per i nostri Carabinieri. Invitiamo pertanto tutta la popolazione a parteciparvi, attraverso un coinvolgimento volto a riconoscerne i meriti e a esaltarne i valori”.

Il programma del 12 settembre, di cui sveliamo in anteprima alcuni momenti salienti - che saranno meglio ufficializzati in occasione di una prossima conferenza stampa – prevedrà il ritrovo dei partecipanti alla sede dell’ANC di via Oriana Fallaci, 7, all’interno di Cascina Sacerdote, tra le 9.30 e le 9.45. A seguire, alle 10, l’inizio ufficiale della celebrazione del centenario, con l’inaugurazione della sede e l’intitolazione della sala operativa principale al maresciallo D’Orfeo.

Successivamente avverrà il trasferimento dell’Arma al Bastione, dove partirà il corteo fino in piazza Castello, accompagnati dalla Filarmonica Arrigo Boito e dai mezzi storici del G.A.S.A. (Gruppo Auto Storiche dell’Arma) di Canale d’Alba. Giunti al Castello degli Acaja, la manifestazione proseguirà in piazza anche in presenza di altri mezzi storici e gli Sbandieratori Principi d’Acaja, sempre insieme alla Filarmonica Arrigo Boito, per esibirsi in due momenti di intrattenimento. Vi sarà inoltre il pranzo allestito all’interno del Castello.

Gran finale alle 18.30 con la santa messa concelebrata dal vescovo fossanese Piero Delbosco e dal cappellano militare don Diego Maritano, seguita ancora alle 21, sempre in Duomo, dai canti delle corali Emsemble vocale Vox Cardis, Coro Cai Albino Bonavita e il Gruppo Corale Eiminal.