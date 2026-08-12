Addio ad Alberto Testa, il cuore del Piccolo Parco di Limone Piemonte stroncato da un malore a 56 anni

Sconcerto a Limone Piemonte per la scomparsa improvvisa di Alberto Testa dell'hotel Piccolo Parco.



Il tragico evento si è verificato ieri sera, martedì 12 agosto, durante il servizio, colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.



“Uno di quelli che faceva tutto lui, come pochi fanno ancora”, lo ricordano i colleghi.



La compagna e la sorella, infatti, avevano scelto altre strade di realizzazione professionale pur non facendogli mancare il loro supporto. Oggi, purtroppo inaspettatamente, si trovano ad affrontare il dolore della sua perdita insieme alla sistemazione dei turisti ospiti della struttura in questa settimana di Ferragosto.



Ma non sono sole. E' infatti scattata immediatamente la solidarietà dei colleghi albergatori della zona per la ricollocazione degli ospiti e poter garantire loro continuità della permanenza e consentire ai familiari di Alberto di chiudere l'hotel e occuparsi delle incombenze del caso.



Classe 1969, Alberto aveva solo 56 anni e molti progetti per il futuro. Aveva ereditato dai genitori l'attività portandola avanti con passione e abnegazione, trasformandola da Bed&Breakfast all'hotel tre stelle di oggi.



La sua è una storia che risale al 1935 e affonda le sue radici nella storica villa S.Antonio, che prende il nome della chiesetta accanto, e dal 1948 al 1951 ospitò persino una delle prime dogane di Limone Piemonte. Lì si concretizzò il sogno dei genitori di Alberto, Giulio e Rosy che pieni di entusiasmo e spirito di avventura decisero con coraggio di lasciare le campagne cuneesi per dar vita nel 1975 al primo Bed&Breakfast della zona. Un sogno trasmesso di generazione anche ad Alberto che ampliò ulteriormente l'attività fino a 14 camere.



Oltre alla compagna Alessandra lascia loro figlio Vittorio, la sorella Giuliana con Dario, i nipoti Gabriele, Luisa e Fabrizio, zii e zie e parenti tutti.



Domani, giovedì 13 agosto, al Piccolo Parco il saluto di commiato alle 14. Seguirà l’accompagnamento al tempio crematorio di Magliano Alpi. Le ceneri saranno disperse sull’Alpe di Limonetto.