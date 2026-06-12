L'Oroscopo di Corinne dal 12 al 18 giugno

ARIETE: Saturno birichino ci ficca lo zampino ponendo taluni nativi in uno stato di agitazione tale dall’andare nel pallone quantunque talune faccende non funzionassero alla perfezione… Ma ben presto vi ripiglierete assaporando attimi tanto fuggenti quanto gaudenti atti a compensare qualche nota stridente. Una notiziola o trepide emozioni costelleranno altresì un week end veramente fremente. Noie ad un mezzo elettronico o meccanico. Occhio alle indigestioni!

TORO: Con l’ormai vicinissima estate scoppierà la voglia di pisolare e vagabondare ma se al rusco dovete ancora restare fate della pazienza un baluardo e sopportate, in nome del quieto vivere, le altrui impennate. Taluni esulteranno per una vittoria altri invece rimarranno sulla sponda ad aspettare che una questione si definisca ma per tutti la settimana sarà movimentata e rigurgitante di novelle. Attenti a non esagerare nel bere o mangiare! Week end corroborante.

GEMELLI: Non avrete di che lamentarvi visto che la Luna, facendosi nuova il 15 giugno nella vostra costellazione, propinerà cose belle, soddisfazioni personali e una minor difficoltà nello sbarcare il lunario. Occhio però alle sviste, alle dimenticanze, alle altrui negligenze e a non trangugiare bevande ghiacciate onde scagionare congestioni. Un congiunto abbisognerà di voi così come festeggerete degnamente il compleanno e anche qui le sorprese non mancheranno.

CANCRO: Forse speravate in una maggiore magnanimità stellare ma non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per dare un input alla quotidianità, scacco matto agli avversari e concretizzare ciò che sta a cuore… Presto specifiche faccende piglieranno una piega diversa e un annuncio vi rallegrerà malgrado subentrino corrucci per un familiare e soldi tardanti ad arrivare. Fattibile l’ideazione di un itinerario, un bel ritrovo domenicale e un disturbo da curare.

LEONE: Detestate camminare sui carboni ardenti ma presto una risposta, una controproposta o la definizione di una scabrosa questione rinfrancherà… Avete infatti squisiti assi nella manica da estrapolare al momento opportuno stravincendo su cattiverie ed ambiguità. In amore sappiate che, senza esagerare, uno spizzico di sale aromatizzerà una storia insipida mentre un lieve malessere proverrà dalla pressione o dalla calura. Contiguità con legali o enti sanitari.

VERGINE: Un sorriso al giorno toglie il medico di torno: ragion per cui malgrado qualcosa turbi siate fiduciosi, guardate avanti con determinazione, accarezzate dei sogni che nessuno potrà mai sottrarvi allontanando quel pessimismo che, assalendo di tanto in tanto, fa vedere le cose in maniera distorta! Effervescenti stelline rischiareranno la via del cuore: seguite la loro rotta e un’aspirazione diventerà realtà… Variazioni in ambito operativo e sorpresa in arrivo.

BILANCIA: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di personalissime motivazioni … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto per orgoglio o malumori… Rivedrete una persona cara, avrete successo in ciò che sta a cuore e conoscerete persone nuove. Serate mangerecce e amori nascenti per single e adolescenti. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamine, magnesio, potassio e ricostituenti.

SCORPIONE: Non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente… Il sostegno di Giove permetterà di scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Tra venerdì e lunedì riceverete un inaspettato comunicato, vi accadrà un buffo fatterello o riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche. Un processo infiammatorio può colpire denti, vie urinarie, pancino o stomachino.

SAGITTARIO: L’umore errante, l’afa incombente e il piglio beffardo di un tipo saccente vi demotiveranno ma poi, di punto in bianco, risolverete ciò che faceva ansimare riscattandovi alla grande anche se la pignoleria di chi non è mai contento di niente irriterà… Non da escludere un fuori porta, una cenetta in allegria, un acquisto conveniente, una giocata vincente, un mini recupero di soldini ma anche uno spizzico di indignazione causa assurdi pagamenti o buffi contesti. Esami da effettuare.

CAPRICORNO: Le apparenze spesso ingannano: ragion per cui fidatevi soltanto di chi conoscete approfonditamente mandando a stendere i menzogneri e quelli che si dilettano a criticare. Poi, se il lavoro e le valute lo permettono, regalatevi un diletto, un fuori porta da soli o insieme a chi sa farvi stare bene. Il fine settimana si prospetta essere festaiolo a parte un inconveniente spettante voi o un parente. I consigli di un’amica saranno utilissimi per risolvere una questione.

ACQUARIO: Con Marte che guarda di storto meglio essere cauti in ogni settore al fine di non pagare lo scotto di una fiducia mal riposta o trovarvi a fronteggiare ostacoli che si possono benissimo evitare riflettendo prima di agire. Gli astri proteggono gli innamorati, gli audaci, gli artisti e gli incalliti ottimisti! Un componente della famiglia desterà ansia, un’amica spalleggerà, una posteriore amareggerà e un uomo stupirà. Evento da festeggiare e viaggetto domenicale.

PESCI: Approfittate del sestile di Marte per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi martellanti. Avrete altresì modo di risolvere un problema, gioire per un accadimento o combinare qualcosa di carino. Organismo da disintossicare con una dieta appropriata. Gioia o visita impensata.

La speranza è come le stelle: si accende quando tutto è buio…