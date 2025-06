Nuovo ponte a Terme di Valdieri, posate le travi portanti: sarà pronto e collaudato per fine anno

Un segnale concreto di rinascita per l’Alta Valle Gesso: nella giornata di ieri sono state posizionate le travi portanti del nuovo ponte in località Terme di Valdieri, infrastruttura cruciale andata distrutta durante la devastante tempesta Alex nell’ottobre del 2020.

Il cantiere, avviato nell’estate 2024 dopo complesse fasi progettuali, ha visto finalmente una delle operazioni più significative e spettacolari: il sollevamento e la collocazione delle imponenti travi metalliche.

L’intervento rappresenta un momento simbolico e pratico di grande valore per la comunità locale e per il comparto turistico della valle. Le Terme di Valdieri, infatti, costituiscono da sempre un punto di riferimento per il turismo montano, la cura del corpo e le attività escursionistiche estive. Il crollo del ponte durante l’alluvione aveva di fatto isolato la località, richiedendo la costruzione di un guado provvisorio per il mantenimento delle attività oltre Gesso.

“Con la posa delle travi si compie un passo fondamentale verso il ripristino completo della viabilità – ha dichiarato il sindaco di Valdieri Guido Giordana – Un traguardo atteso da anni, frutto dell’impegno congiunto di amministrazioni, tecnici e cittadini che non hanno mai smesso di credere nella ricostruzione; nello specifico va un forte ringraziamento alla Regione Piemonte per l’investimento di un milione di euro di fondi PNRR, necessario per la costruzione”.

I lavori proseguiranno ora con la realizzazione del piano viabile, i collaudi statici e la sistemazione delle rampe di accesso, con l’obiettivo di riaprire ufficialmente l’infrastruttura entro la fine dell’anno.

I lavori proseguiranno per tutta l'estate, in modo da terminare l'opera e avviare i collaudi. Il nuovo ponte sarà utilizzabile, quindi, dalla primavera del 2026, in quanto la provinciale per Terme, durante il periodo invernale, viene chiusa. In questa estate 2025 si continuerà ad utilizzare il guado provvisorio che, una volta terminato il ponte, sarà quindi abbattuto.

I lavori per il nuvo ponte non intralceranno in alcun modo la fruibilità del parcheggio a Terme e il raggiungimento dei rifugi, che resteranno garantiti, sottolineiamo nuovamente, dal guado.

Intanto, tra residenti e operatori turistici, si respira un cauto ottimismo. Il ritorno alla normalità, dopo cinque anni di attese, sembra finalmente più vicino.