Dieci ore in sella e 310 chilometri di passione: i colori cheraschesi alla Milano–Sanremo Amatori

Domenica 7 giugno il Team Bike Controvento, capitanato da Matteo Casavecchia, ha portato con orgoglio i colori di Cherasco alla prestigiosa Milano–Sanremo Amatori, considerata la più lunga manifestazione ciclistica amatoriale del mondo.

La squadra, composta da cheraschesi e non, c’erano Luciano Coletto, Enzo Gomba, Fausto Petracca, Adriano Pietoso, Pier Luigi Panero, Carmelo Pugliese, Bruno Stra e Mauro Sicca, affiancati dal capitano Matteo Casavecchia. Un gruppo di appassionati che, con determinazione e spirito di squadra, ha affrontato una delle prove più impegnative e affascinanti del panorama cicloturistico nazionale.

La manifestazione, nata nel 1970 su iniziativa dell’Unione Ciclistica Sanremo, ripercorre il tracciato della storica Milano–Sanremo dei professionisti. Il percorso, lungo circa 310 chilometri, parte dalle porte di Milano, attraversa la pianura lombarda e piemontese, supera il Passo dei Giovi per raggiungere la Riviera ligure e costeggia il Mar Ligure fino a Sanremo, dopo aver affrontato le leggendarie salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo, simboli della Classicissima.

Fondamentale il supporto fornito da Luciano Abrate, anch’egli ciclista amatoriale, che per questa occasione ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio della squadra: alla guida del furgone del Team per l’intera giornata, ha garantito assistenza logistica, sicurezza e supporto costante ai compagni lungo tutto il percorso, svolgendo un ruolo prezioso per la buona riuscita dell’impresa.

I portacolori cheraschesi hanno raggiunto l’ambito traguardo di Sanremo dopo circa dieci ore di pedalata, affrontando la sfida con grande tenacia e beneficiando di condizioni climatiche ideali per uno sforzo fisico di tale portata.

«Si tratta di un risultato di prestigio per il Team Bike Controvento e per la città di Cherasco, che ancora una volta vede i propri sportivi distinguersi in una manifestazione di livello nazionale, seppur amatoriale, dando prova di passione, sacrificio e attaccamento ai valori dello sport. – dichiara il sindaco Claudio Bogetti – Rivolgo i miei complimenti agli atleti del Team che hanno portato a termine con successo la Milano–Sanremo Amatori; un ringraziamento va anche a chi ha fornito assistenza e supporto alla squadra durante tutta la giornata. Fa inoltre piacere evidenziare la presenza di Mauro Sicca, il cui fratello Elio, negli stessi giorni, ha partecipato al Giro dell'Isola di Levanzo, distinguendosi nella gara a staffetta. Un segnale di come lo sport sia vissuto con passione da molte famiglie del nostro territorio. Iniziative e risultati come questi contribuiscono a promuovere una cultura sportiva sana e a dare visibilità alla nostra comunità».