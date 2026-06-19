Contro la desertificazione dei servizi, Sinio riparte dal circolo del paese

Per un piccolo Comune come Sinio non si tratta semplicemente dell'apertura di una nuova attività. La riapertura del Circolo D’j Amis, inaugurata domenica 14 giugno in piazza Osvaldo Destefanis, segna il ritorno del principale punto di aggregazione del paese, un luogo atteso dalla comunità dopo mesi difficili segnati dalla progressiva perdita di servizi e occasioni di incontro.

Negli ultimi tempi il centro langarolo aveva infatti dovuto fare i conti con la chiusura del circolo, dell'unico negozio alimentare e dell'area camper. Una situazione che aveva spinto l'amministrazione comunale a intervenire direttamente, realizzando nei locali dell'ex esercizio commerciale uno spazio pubblico con distributori automatici, tavolini e area di sosta per garantire almeno un luogo di ritrovo ai residenti.

“Sinio si era trovato senza circolo, senza negozio e senza un punto dove anche solo incontrarsi per un caffè”, aveva spiegato nei mesi scorsi il sindaco Enzo Capra. “Per una comunità come la nostra questi spazi non rappresentano soltanto un servizio: aiutano a mantenere vive le relazioni e il senso di appartenenza.”

La riapertura del Circolo D’j Amis rappresenta quindi una risposta concreta a un'esigenza sentita dalla popolazione e più volte manifestata all'amministrazione.

Alla guida della nuova attività c'è Kristjian Pjetra, di Roddino, chef con diciassette anni di esperienza maturata tra le Langhe e Roma. La proposta gastronomica punta a una formula che unisce tradizione piemontese e influenze romane, affiancando all'attività di caffetteria, colazioni e aperitivi anche un servizio di ristorazione per pranzi e cene.

All'inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il direttore generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, numerosi sindaci del territorio e molti cittadini che hanno voluto condividere il momento della riapertura.

Per il sindaco Capra il valore dell'iniziativa va ben oltre l'aspetto commerciale.

“Partendo da zero, anche un piccolo spazio può fare la differenza. L'importante è restituire alla comunità un luogo dove incontrarsi e stare insieme. Sono questi i servizi che aiutano un paese a rimanere vivo.”

Un aspetto importante riguarda la convivenza tra il nuovo circolo e lo spazio pubblico creato dal Comune nei mesi scorsi. Le due realtà non saranno infatti alternative, ma complementari.

L'area di incontro con distributori automatici continuerà a rimanere attiva e andrà ad affiancare il Circolo D’j Amis, garantendo un punto di servizio e aggregazione disponibile anche nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'esercizio. Una scelta che consentirà di mantenere un presidio accessibile alla comunità ventiquattr'ore su ventiquattro.

Nelle prime due settimane il circolo osserverà un orario provvisorio: apertura il lunedì dalle 14 alle 21; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 21; giovedì dalle 9 alle 14; sabato dalle 9 alle 22; domenica dalle 9 alle 21. La gestione ha inoltre comunicato la disponibilità a valutare aperture dedicate per gruppi anche nei giorni normalmente destinati al riposo, previo contatto diretto con il locale.

Per Sinio si tratta dunque di una ripartenza dal forte valore simbolico. Non soltanto la riapertura di un'attività, ma il recupero di un punto di riferimento quotidiano che contribuisce a contrastare l'isolamento, rafforzare i legami sociali e mantenere viva la comunità.