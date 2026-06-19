Apertura straordinaria di 40 beni culturali della provincia di Cuneo

Sabato 27 e domenica 28 giugno torna per la terza edizione il weekend di Manifesta Bellezza: un fine settimana di aperture straordinarie che vuole essere un’occasione per far scoprire il ricco patrimonio di beni artistici e culturali del territorio provinciale, offrendo a tutti gli interessati l’opportunità di visitare luoghi spesso poco conosciuti, che custodiscono la storia e le radici della nostra comunità provinciale. Per questa edizione, hanno aderito all’invito di Fondazione CRC 40 beni culturali della provincia di Cuneo: l’elenco completo è online sulla pagina https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/



La manifestazione è parte del percorso che la Fondazione CRC porta avanti da anni per tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di farne leva strategica per la crescita di tutto il territorio e di preservare questa ricchezza per le future generazioni. Proprio con questi obiettivi è aperto il bando Manifesta Bellezza, che mette a disposizione 2,53 milioni di euro su 7 misure: scadenza il 30 settembre.

Il nuovo bando raccoglie l’eredità del Bando Patrimonio Culturale, che dal 2016 al 2025 ha sostenuto 491 progetti per oltre 13 milioni di euro complessivi di contributi, aggiungendo da questa edizione una specifica misura dedicata al tema della distruzione.

Sulla pagina web dedicata al bando https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/manifesta-bellezza/ sono disponibili anche tre webinar per approfondire, grazie al contributo di esperti, alcuni dei temi oggetto delle diverse misure.