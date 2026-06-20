 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 giugno 2026, 19:30

A Giuseppe Ghisolfi il premio giornalistico "Aldo Mano" del Lions Club Racconigi

Sabato 27 giugno la cerimonia al Castello Reale di Racconigi della terza edizione

In foto il professor Giuseppe Ghisolfi, che riceverà il premio giornalistico Aldo Mano

In foto il professor Giuseppe Ghisolfi, che riceverà il premio giornalistico Aldo Mano

Il Lions Club Racconigi, presieduto da Giacomino Beltrando, organizza per sabato 27 giugno la terza edizione del Premio giornalistico dedicato al compianto socio Aldo Mano, scomparso nel marzo 2023. 

La cerimonia si terrà nel Salone d'Ercole del Castello Reale di Racconigi

Quest'anno il riconoscimento sarà conferito al professor Giuseppe Ghisolfi, banchiere, saggista e giornalista cuneese di fama nazionale, considerato tra i pionieri e i principali divulgatori dell'educazione finanziaria in Italia.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium