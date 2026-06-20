A Giuseppe Ghisolfi il premio giornalistico "Aldo Mano" del Lions Club Racconigi

Il Lions Club Racconigi, presieduto da Giacomino Beltrando, organizza per sabato 27 giugno la terza edizione del Premio giornalistico dedicato al compianto socio Aldo Mano, scomparso nel marzo 2023.

La cerimonia si terrà nel Salone d'Ercole del Castello Reale di Racconigi.

Quest'anno il riconoscimento sarà conferito al professor Giuseppe Ghisolfi, banchiere, saggista e giornalista cuneese di fama nazionale, considerato tra i pionieri e i principali divulgatori dell'educazione finanziaria in Italia.