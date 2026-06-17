Festa dell’Unità ad Alba, quattro appuntamenti tra sanità, Europa, cultura e convivialità

Tre giorni di dibattiti, approfondimenti e momenti di incontro per la comunità. Il circolo PD “Enzo Demaria” di Alba e Roddi ha presentato il programma della Festa dell’Unità 2026, articolato in quattro appuntamenti distribuiti tra il 19 e il 21 giugno.

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 19 giugno alle 18 alla Sala Riofolo, l’incontro dal titolo “La cura è un diritto per tutti o un privilegio per pochi?”, dedicato alle criticità del nuovo piano socio-sanitario regionale. A intervenire saranno Monica Canalis, consigliera regionale del Piemonte, Giulio Fornero, direttore sanitario dell’associazione “Camminare Insieme ODV”, e Corrado Bedogni, già direttore generale di ASL CN1 e dell’ASO Santa Croce e Carle. L’iniziativa sarà introdotta da Pierangela Castellengo e moderata da Silvia Moglia.

La stessa sera, alle 20 all’Osteria Sociale Montebellina, è in programma una cena conviviale organizzata dal circolo albese.

Il programma proseguirà sabato 20 giugno alle 18 alla Sala Beppe Fenoglio con l’incontro “Edoardo Amaldi, storia dell’uomo che rifiutò la bomba atomica”. Ospite sarà Lorenzo Baravalle, divulgatore e autore, noto anche per il progetto “Qui si fa l’Italia”, che proporrà una riflessione sulla figura dello scienziato italiano e sul suo ruolo nel dibattito internazionale del secondo dopoguerra.

La chiusura è prevista domenica 21 giugno alle 17 alla Sala Riolfo con l’appuntamento “Le sfide della sicurezza: verso una difesa comune europea”. A dialogare saranno il direttore de La Stampa Andrea Malaguti e l’europarlamentare del Partito Democratico Giorgio Gori, in un confronto dedicato agli scenari internazionali e al futuro della difesa europea.