Quale legge elettorale per il 2027? A Cuneo un incontro pubblico per riflettere sul futuro della democrazia

Democrazia, sistemi di voto e il ruolo centrale del Parlamento. Sono questi i temi cardine al centro del dibattito pubblico organizzato dal Comitato Vivere la Costituzione, in programma oggi, martedì 16 giugno, alle ore 18 presso lo spazio Nuovo di Cuneo. L'incontro intende sollevare interrogativi cruciali sulla situazione politica attuale: perché l'astensionismo è in costante crescita? Per quale motivo è così complesso varare una riforma che rispecchi le reali intenzioni di voto degli italiani? E perché molti cittadini scelgono i referendum ma disertano le elezioni politiche?

A queste e altre domande sono stati invitati a rispondere i rappresentanti di partiti, movimenti e associazioni attivi sul territorio. L'analisi tecnica sarà affidata ad Andrea Levico, studioso di sistemi elettorali e autore del volume "Perché votare? Pregi e difetti delle leggi elettorali dal 1993 a oggi", il quale spiegherà nel dettaglio le novità che il Governo Meloni vorrebbe introdurre con l’ennesima riforma in discussione alle Camere.

Sarà possibile seguire l’evento anche on line connettendosi al link: https://us05web.zoom.us/j/84922456432

"Il nostro Comitato – dichiarano gli organizzatori – prosegue nel percorso di avvicinamento alle importanti scadenze elettorali dei prossimi mesi costruendo momenti di confronto, conoscenza e consapevolezza che possano permettere alle cittadine e ai cittadini di informarsi e formarsi un’opinione, con un primo obiettivo concreto: riavvicinare le persone alla cosa pubblica, superando le delusioni e le diffidenze verso la politica che hanno in qualche modo segnato gli ultimi anni di vita democratica del Paese. I populismi vecchi e nuovi che inquinano e intossicano il dibattito pubblico si vincono riportando le forze politiche a interessarsi dei reali problemi delle persone. Auspichiamo che partiti, movimenti e associazioni accolgano l’invito a partecipare alla serata e siano disponibili a spiegare che cosa intendono fare per recuperare al voto le tante Italiane e Italiani sfiduciati e rassegnati".