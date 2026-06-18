Al via "Terra, cielo e altre storie" la rassegna cinematografica itinerante di Remo Schellino

Prende il via "Terra, cielo e altre storie" la rassegna cinematografica di Remo Schellino.

Un progetto culturale per portare il documentario d’autore nei piccoli paesi, nelle borgate, nelle aree rurali del Piemonte in particolare nelle Langhe, nel Roero, nell’Astigiano e nelle valli cuneesi.

"L’idea - spiega Schellino - si ispira ai vecchi cinema ambulanti; una piccola autovettura, in questo caso una Renault 4, utile per trasportare tutta l’attrezzatura: schermo, proiettore, impianto audio necessari per allestire una sala cinematografica all’aperto. L’obiettivo non è soltanto mostrare un film, ma creare occasioni di incontro e riflessione collettiva attraverso documentari storici che hanno un forte taglio antropologico e sociale.

Il proiezionista/regista e il pubblico uniscono le forze per creare un evento che da sempre crea inclusione, condivisione e cultura. Un modo di creare comunità.

Raccontare un paese, un ricordo, una tradizione ormai perduta, la guerra vissuta, le battaglie sociali, le scelte di vita; un compito immane e nello stesso tempo importante e utile per conoscere il passato e comprendere il presente.

Il cinema come sguardo, a volte ansioso, a volte malinconico ma che riesce ad abbracciare tutto il visibile. Raccontare con immensa pazienza, con calma, con grande rispetto, lasciando al testimone il tempo per cercare le parole giuste per scavare nel profondo. Immagini ferme, attente, desiderose di mostrare quello che c'è dentro una storia, dentro l'inquadratura, nei volti, negli occhi e aldilà dei sorrisi e dei pianti. È questa la mia idea di cinema.“Nulla siamo se non la somma dei nostri ricordi”.

La scelta del documentario da proiettare sarà fatta dall’Ente ospitante visionando il sito www.remoschellino.it dove troverete tutti i titoli con la sinossi e il trailer.

Per contatti 335 5389881

IL CALENDARIO DI GIUGNO

Bossolasco

Mercoledì 24 giugno ore 21,30

c/o Piazza della Parrocchia

SOTTO LA NEVE, PANE

Cherasco

Giovedì 2 luglio ore 21,00

c/o cortile interno Museo Adriani

SALUTI DA BRA storie di emigrazione italiana

Bossolasco

Mercoledì 8 luglio ore 21,30

c/o Piazza della Parrocchia

CHERNOBYL 10 anni dopo

Cherasco

Giovedì 9 luglio ore 21,00

c/o cortile interno Museo Adriani

GRAZIE AL CIELO e COSI' SIA

Albugnano (To)

10 luglio ore 21,00

c/o Quadila Festival

ANDARE ALL'ALTRO MONDO riti, credenze, pensieri e conversazioni

Bossolasco

Mercoledì 22 luglio ore 21,30

c/o Piazza della Parrocchia

LA LUCE DENTRO storia di Armando e LA SOSTANZA DELLE NUVOLE

Magliano Alpi

Giovedì 23 luglio ore 21,00

c/o parco scuole

QUANDO LA MEMORIA SI FA SENTIERO

Feisoglio

Mercoledì 5 agosto ore 21,00

STARE AL MONDO per scelta o per destino

Frabosa Soprana

Sabato 8 agosto ore 21,00

I PASCOLI AI CONFINI DEL CIELO

Farigliano (Frazione Naviante)

Sabato 15 agosto ore 21,00

QUANDO LA MEMORIA SI FA SENTIERO

Murazzano

Domenica 23 agosto ore 21,00

c/o piazza della Parrocchia

IN VERITA' VI DICO storie di uomini