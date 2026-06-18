Al via "Terra, cielo e altre storie" la rassegna cinematografica itinerante di Remo Schellino

Prende il via "Terra, cielo e altre storie" la rassegna cinematografica di Remo Schellino.
Un progetto culturale per portare il documentario d’autore nei piccoli paesi, nelle borgate, nelle aree rurali del Piemonte in particolare nelle Langhe, nel Roero, nell’Astigiano e nelle valli cuneesi.
"L’idea - spiega Schellino - si ispira ai vecchi cinema ambulanti; una piccola autovettura, in questo caso una Renault 4, utile per trasportare tutta l’attrezzatura: schermo, proiettore, impianto audio necessari per allestire una sala cinematografica all’aperto. L’obiettivo non è soltanto mostrare un film, ma creare occasioni di incontro e riflessione collettiva attraverso documentari storici che hanno un forte taglio antropologico e sociale.
Il proiezionista/regista e il pubblico uniscono le forze per creare un evento che da sempre crea inclusione, condivisione e cultura. Un modo di creare comunità.
Raccontare un paese, un ricordo, una tradizione ormai perduta, la guerra vissuta, le battaglie sociali, le scelte di vita; un compito immane e nello stesso tempo importante e utile per conoscere il passato e comprendere il presente.
Il cinema come sguardo, a volte ansioso, a volte malinconico ma che riesce ad abbracciare tutto il visibile. Raccontare con immensa pazienza, con calma, con grande rispetto, lasciando al testimone il tempo per cercare le parole giuste per scavare nel profondo. Immagini ferme, attente, desiderose di mostrare quello che c'è dentro una storia, dentro l'inquadratura, nei volti, negli occhi e aldilà dei sorrisi e dei pianti. È questa la mia idea di cinema.“Nulla siamo se non la somma dei nostri ricordi”.
La scelta del documentario da proiettare sarà fatta dall’Ente ospitante visionando il sito www.remoschellino.it dove troverete tutti i titoli con la sinossi e il trailer.
Per contatti 335 5389881
IL CALENDARIO DI GIUGNO
Bossolasco
Mercoledì 24 giugno ore 21,30
c/o Piazza della Parrocchia
SOTTO LA NEVE, PANE
Cherasco
Giovedì 2 luglio ore 21,00
c/o cortile interno Museo Adriani
SALUTI DA BRA storie di emigrazione italiana
Bossolasco
Mercoledì 8 luglio ore 21,30
c/o Piazza della Parrocchia
CHERNOBYL 10 anni dopo
Cherasco
Giovedì 9 luglio ore 21,00
c/o cortile interno Museo Adriani
GRAZIE AL CIELO e COSI' SIA
Albugnano (To)
10 luglio ore 21,00
c/o Quadila Festival
ANDARE ALL'ALTRO MONDO riti, credenze, pensieri e conversazioni
Bossolasco
Mercoledì 22 luglio ore 21,30
c/o Piazza della Parrocchia
LA LUCE DENTRO storia di Armando e LA SOSTANZA DELLE NUVOLE
Magliano Alpi
Giovedì 23 luglio ore 21,00
c/o parco scuole
QUANDO LA MEMORIA SI FA SENTIERO
Feisoglio
Mercoledì 5 agosto ore 21,00
STARE AL MONDO per scelta o per destino
Frabosa Soprana
Sabato 8 agosto ore 21,00
I PASCOLI AI CONFINI DEL CIELO
Farigliano (Frazione Naviante)
Sabato 15 agosto ore 21,00
QUANDO LA MEMORIA SI FA SENTIERO
Murazzano
Domenica 23 agosto ore 21,00
c/o piazza della Parrocchia
IN VERITA' VI DICO storie di uomini