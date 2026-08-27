METEO / Temporali in arrivo sul Cuneese: per venerdì scatta l’allerta gialla nelle valli

Qualche temporale isolato nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, ha interessato alcuni settori della Granda, ma senza particolari criticità. Nel corso della giornata il tempo è poi destinato a mantenersi prevalentemente velato, con temperature ancora nella norma per il periodo.

Il quadro meteorologico è però destinato a cambiare nelle prossime ore. Per domani, venerdì 28 agosto, Arpa Piemonte ha diramato un'allerta gialla per temporali sui settori settentrionali e occidentali della regione, con particolare attenzione anche ad alcune aree della provincia di Cuneo.

Nel Cuneese l'allerta riguarda in particolare le valli Varaita, Maira, Stura e Po, dove la situazione potrebbe diventare più instabile nel corso della giornata.

Già nel pomeriggio di oggi sono attesi locali rovesci sulle Alpi, generalmente di intensità moderata, accompagnati da un rinforzo dei venti in quota e sull'Appennino. Si tratta dei primi segnali del peggioramento che dovrebbe manifestarsi con maggiore decisione nella giornata di venerdì.

Domani è infatti prevista una ulteriore intensificazione della ventilazione e una generale crescita dell'instabilità. I fenomeni saranno più probabili e marcati soprattutto sulle Alpi e nella zona dei laghi, ma non sono esclusi temporali anche sul territorio cuneese.

I temporali potranno risultare localmente forti, con la possibilità di intense raffiche di vento, anche di carattere vorticoso. Per questo motivo Arpa Piemonte ha previsto il livello di attenzione giallo nelle aree interessate.

L'allerta gialla non indica una situazione di particolare emergenza, ma segnala la possibilità di fenomeni intensi e localizzati, che possono provocare temporanei disagi, caduta di rami, allagamenti localizzati e difficoltà alla viabilità, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dai temporali.