Alle Terme Reali di Valdieri la “Giornata della salute” dell’ANAP di Confartigianato Cuneo [FOTO e VIDEO]

Le Terme sono sicuramente la location ideale per parlare di salute. Un pensiero ampiamente condiviso dall’Associazione ANAP di Confartigianato Cuneo, la quale, dopo il successo dell’evento organizzato lo scorso anno alle Terme di Lurisia, ha scelto per il 2026 di replicare l’esperienza, questa volta però in valle Gesso, presso le Terme Reali di Valdieri.

Tema dell’incontro “Sempre in forma ad ogni età”, contemplando il benessere fisico, psichico, l’importanza delle relazioni e di un pronto intervento in caso di segnali di malessere.

Al meeting, organizzato in collaborazione con il Centro Don Luciano Pasquale di Borgo San Dalmazzo, hanno partecipato oltre un centinaio di associati con i loro familiari. Dopo il saluto del vice presidente vicario di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia, del presidente di zona di Confartigianato Marco Risso e del presidente ANAP Andrea Lamberti la parola è passata ai medici professionisti. Sull’importanza delle relazioni ha parlato il dott. Andrea Vezza psicoterapeuta, mentre la dottoressa Vittoria Tibaldi geriatra dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo ha spiegato come “vivere bene per invecchiare bene”. A seguire, l’intervento del dott. Carlo Filippi sull’importanza del movimento regolare per la salute fisica e mentale e, in chiusura, la relazione sulle “emergenze mediche per gli over 65 del dott. Roberto Rainis medico responsabile CRI – sezione di Borgo San Dalmazzo.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

Dopo il pranzo sociale, in programma nel pomeriggio un’interessante visita alla struttura termale, le cui acque vennero studiate fin dal XVI secolo. Ma solo nel 1855, quando Casa Savoia elesse il luogo a residenza estiva trasformandola in una riserva di caccia, divenne per lungo tempo meta privilegiata dell’aristocrazia europea.



«Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Lamberti - abbiamo voluto ribadire un messaggio che per ANAP Confartigianato Cuneo è centrale: il benessere della persona non ha età e va coltivato ogni giorno, attraverso la prevenzione, il movimento, la cura delle relazioni e l’attenzione ai segnali che il nostro corpo ci invia. La scelta delle Terme Reali di Valdieri non è casuale: le terme rappresentano da sempre un luogo simbolico di salute, equilibrio e rigenerazione, e ci è sembrato il contesto più adatto per affrontare temi così importanti. La grande partecipazione, conferma quanto sia sentita l’esigenza di momenti di incontro, informazione e condivisione. Come ANAP crediamo fortemente nel valore della comunità. Essere associazione significa non solo rappresentare i pensionati artigiani, ma anche accompagnarli in una fase della vita che può e deve essere ricca di relazioni, interessi, consapevolezza e partecipazione. Invecchiare bene significa continuare a sentirsi parte attiva della società, mantenendo viva la curiosità, la socialità e la cura di sé. Ringrazio i professionisti che sono intervenuti, offrendo contributi preziosi e concreti su aspetti diversi ma complementari del vivere bene: dalla salute psicologica all’invecchiamento attivo, dall’importanza del movimento alla capacità di riconoscere e affrontare le emergenze mediche. Un ringraziamento particolare va anche al Centro Don Luciano Pasquale di Borgo San Dalmazzo, con cui abbiamo collaborato nell’organizzazione, alle istituzioni presenti e a Confartigianato Cuneo per il costante sostegno».