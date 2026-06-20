La bellezza non è perfezione: è armonia ritrovata

Per molto tempo abbiamo pensato alla bellezza come a una forma di perfezione. Un volto senza segni, un corpo senza difetti, una pelle senza memoria. Ma l’esperienza mi ha insegnato che la bellezza autentica è un’altra cosa: non nasce dal cancellare ciò che siamo, ma dal ritrovare un’armonia con la nostra immagine. Ogni giorno, nel mio lavoro, incontro persone che arrivano con una richiesta precisa. Un naso che non sentono proprio, una cicatrice che pesa ancora, un seno da ricostruire, un volto che il tempo ha cambiato. A prima vista sembrano domande che riguardano solo il corpo. In realtà, quasi sempre, dietro c’è molto di più: una storia, una fragilità, il desiderio di sentirsi di nuovo a casa dentro sé stessi.

Per questo non credo in una chirurgia che stravolge. Credo in una chirurgia che ascolta, rispetta e rivela. Correggere non significa trasformare una persona in qualcun altro. Significa, quando è possibile e quando è giusto, aiutarla a riconoscersi meglio. Viviamo in un’epoca in cui l’immagine è diventata ossessione. I social, i filtri, certi modelli estetici ripetuti all’infinito rischiano di farci credere che esista un solo modo di essere belli. Ma la bellezza vera non è uniformità. È identità. È equilibrio. È quella naturalezza che non cancella i tratti personali, ma li rende più armonici.

Il compito del chirurgo, quindi, non è inseguire una moda. È capire. Capire se una richiesta nasce da un disagio reale o da una pressione esterna. Capire se un intervento può davvero migliorare la qualità della vita o se rischia di alimentare un’insoddisfazione più profonda. A volte la scelta giusta è intervenire. Altre volte è fermarsi. Il corpo non è una superficie neutra. È memoria, biografia, esperienza. Porta i segni del tempo, delle ferite, delle rinascite. Alcune cicatrici vanno corrette, altre vanno comprese. In ogni caso meritano rispetto, perché raccontano qualcosa di noi.

La chirurgia plastica non è una bacchetta magica e non può risolvere ogni ferita interiore. Ma nei casi giusti può essere un gesto di cura. Può aiutare una persona a ritrovare fiducia, leggerezza, coerenza tra ciò che sente dentro e ciò che vede allo specchio. Per me la bellezza non è diventare perfetti. È smettere di sentirsi estranei a sé stessi. È guardarsi con occhi più sereni. È ritrovare una proporzione, non solo del volto o del corpo, ma anche del proprio modo di abitare la vita.

La bellezza, quando è autentica, non impone una maschera. Restituisce armonia.

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Luca Spaziante

Chirurgo Plastico

Dirigente Medico SCU Chirurgia Plastica Ricostruttiva - AOU Città della Salute e della Scienza, Coordinatore degli ambulatori di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - GVM Clinica Santa Caterina, Torino, Direttore Scientifico - Art Beauty Clinic, Membro del Comitato Tecnico Scientifico - ACTO Italia e ACTO Piemonte.