Domani torna l'allerta gialla per temporali anche nel Cuneese

Torna l'allerta gialla in Piemonte per temporali. Fenomeni localizzati forti e diffusi sono previsti anche nel Cuneese, in particolare nelle valli Belbo e Bormida e in pianura verso il Torinese.

Già dal mattino di domani, sabato 21 giugno, è attesa un'instabilità marcata con rovesci associati a raffiche intense di vento e possibile grandine di medie dimensioni.

E' quanto emerge dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, che ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sul Piemonte orientale e meridionale. Annuncia, infatti, il passaggio di un promontorio anticiclonico che si estende sull'Europa occidentale, garantendo sul Piemonte condizioni soleggiate, con rovesci o locali temporali sui rilievi nel pomeriggio odierno. Domani un disturbo in quota, associato a una massa d'aria più fredda, scorrerà sul bordo orientale dell'anticiclone, determinando condizioni marcatamente instabili sul nord-ovest italiano.

Le zone più interessate potrebbero essere quelle orientali e meridionali, mentre sui rilievi si avranno rovesci e temporali sparsi, di moderata intensità.