Isole Borromee, il lusso di avere un tesoro sotto casa

La cosa più sorprendente delle Isole di Borromeo è che esistono davvero. Perché viste da lontano sembrano quasi un’illusione: un palazzo che emerge dall’acqua, giardini che si arrampicano verso il cielo, statue sospese sopra terrazze perfettamente costruite. Una visione così scenografica da sembrare inventata, come se qualcuno avesse preso l’idea stessa di bellezza e l’avesse compressa dentro una manciata di terra nel mezzo del Lago Maggiore. E invece sono lì. Da secoli.

Si parte da Stresa, e il viaggio comincia quasi senza enfasi. Una biglietteria sul lungolago, poche persone in fila, il rumore dei motori delle barche che si accendono, il via vai continuo di chi sale e chi scende. Tutto sembra ordinario, persino semplice. Ed è proprio questa normalità a rendere più potente ciò che succede dopo.Perché in pochi minuti di navigazione cambia tutto. Il lago si apre. Le montagne si allontanano. L’acqua diventa uno spazio di sospensione.E davanti, lentamente, appare Isola Bella. Nel Seicento Vitaliano VI Borromeo immaginò di trasformare questo frammento di terra in una residenza monumentale dedicata alla moglie Isabella d’Adda, da cui il nome Isola Bella. Ma quel progetto andò ben oltre il gesto privato: diventò una dichiarazione politica, culturale, estetica. Una delle grandi caratteristiche italiane è questa: trasformare il possesso in patrimonio. Ciò che nasce per pochi, col tempo diventa memoria collettiva. L’approdo è quasi spiazzante. Prima del palazzo c’è il borgo.Vicoli stretti, case ravvicinate, botteghe, piccoli negozi, tavolini all’aperto, odore di lago e pietra bagnata. L’isola conserva ancora una quotidianità, quasi domestica. Ed è un dettaglio importante: in Italia il monumento non è mai isolato dalla vita. Convive con essa. È questa la nostra forma di patrimonio: non separare il bello dal vissuto.

Poi si entra nel Palazzo Borromeo. Le sale si susseguono in un crescendo di barocco: soffitti decorati da stucchi monumentali, pareti coperte di arazzi, collezioni di dipinti che raccontano genealogie, battaglie, devozioni religiose, relazioni diplomatiche. Il palazzo non è stato costruito solo per abitare. È stato costruito per impressionare. Per accogliere ambasciatori, nobili, ospiti illustri. Ogni stanza è un linguaggio di rappresentanza. Ma dentro quella magnificenza si legge qualcosa di più profondo: la relazione italiana con l’arte. Qui l’arte non è solo decorazione. È struttura del potere, strumento di memoria, forma di identità. Le collezioni custodite nel palazzo raccontano secoli di committenza, quella tradizione che ha reso l’Italia uno dei più grandi archivi artistici del mondo. Non per accumulo, ma per continuità. Camminando in queste stanze si percepisce una linea invisibile: generazioni diverse che hanno custodito, ampliato, conservato. Come se la bellezza fosse una responsabilità. Tra i corridoi e le sale si incontrano ritratti, tele monumentali, mobili intarsiati, specchiere, dettagli che raccontano un’epoca in cui l’arte era linguaggio e affermazione sociale. Non semplice lusso. Ma costruzione di prestigio. Poi il percorso scende nelle grotte. Ed è il luogo più sorprendente del palazzo. Pareti rivestite di ciottoli, conchiglie, frammenti minerali, superfici irregolari che imitano il ventre di una montagna o il fondo di un mare. La temperatura cambia. La luce si abbassa. Il rumore si spegne. Sono stanze costruite per il fresco estivo, ma sembrano soprattutto stanze costruite per stupire. E raccontano perfettamente una qualità italiana: fare dell’invenzione estetica una forma di esperienza sensoriale.

Ma il vero colpo di scena arriva fuori. I giardini. Se il palazzo è il cuore di Isola Bella, i giardini sono la sua anima. Dieci terrazze sovrapposte costruiscono una piramide verde che sale verso il cielo, decorata da statue, obelischi, fontane e architetture vegetali perfettamente disegnate. Qui il giardino all’italiana trova una delle sue espressioni più spettacolari. Non è natura spontanea. È natura pensata. Ogni asse prospettico è studiato, ogni siepe è misura, ogni apertura è costruita per guidare lo sguardo. L’acqua scorre nelle fontane, si raccoglie nelle vasche, accompagna il percorso come un elemento vivo, mai secondario. E al centro c’è il Teatro Massimo, che rende l’isola riconoscibile da ogni punto del lago: una montagna artificiale di pietra, statue e vegetazione che trasforma il paesaggio in scenografia.

Il lago si apre in tutte le direzioni. E le altre isole entrano nel racconto. Perché l’arcipelago di Borromeo non si esaurisce in Isola Bella. Di fronte si distingue Isola Madre, la più grande e forse la più silenziosa. Meno teatrale, più intima. Famosa per il suo giardino botanico, dove piante esotiche, alberi secolari e pavoni in libertà costruiscono un paesaggio quasi contemplativo. Se Isola Bella è il trionfo dell’architettura, Isola Madre è il trionfo del tempo.Più in là emerge Isola dei Pescatori, l’unica davvero abitata tutto l’anno. Più autentica, meno aristocratica, con le sue case addossate, le reti, i ristoranti di lago, il profumo di pesce e quella semplicità che resiste al turismo. Tre isole. Tre modi diversi di raccontare quel territorio. Il potere, la natura, il lavoro. Ed è forse questo che stupisce: non essere soltanto un simbolo artistico, ma una sintesi culturale. Qui convivono architettura, pittura, botanica, urbanistica, memoria aristocratica e vita popolare. Tutto nello spazio di pochi chilometri d’acqua. Ma forse la vera sorpresa non è che esista. È che continui a parlare così chiaramente di noi. Della nostra idea di bello. Della capacità di trasformare il paesaggio in cultura. E di quella forma tutta italiana di eternità: costruire qualcosa di magnifico, sapendo che un giorno non apparterrà più a una famiglia, ma a tutti. Perché il vero patrimonio è questo: non solo conservare il passato, ma permettergli di restare vivo.

C’è un pensiero che resta, tornando verso Stresa, mentre il profilo delle isole si allontana lentamente. Che forse il privilegio più grande è proprio quello che, vivendo qui, non dobbiamo dimenticare. Abitare in Italia significa convivere con lo straordinario come fosse normale. Luoghi così, altrove, sarebbero il viaggio di una vita. Qui possono essere, anche solo, una gita per il week end. Ed è forse questa, una riflessione che dovremmo portare con noi quando attraversiamo l’oceano.