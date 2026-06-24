Salute e prevenzione a Cuneo: consulti medici gratuiti in occasione dei Campionati Italiani di ciclismo

Nella cornice della 124esima edizione dei Campionati italiani assoluti di ciclismo maschile - in programma per il prossimo sabato 27 giugno - all’arrivo della gara a Cuneo sarà allestito il Novo Nordisk Health Village, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute, attraverso consulti gratuiti e incontri con esperti. Quest’anno gareggerà per giocarsi il titolo di campione d’Italia anche Jacopo Colladon, atleta italiano del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete, nata per educare, incoraggiare e ispirare le persone con diabete.

Questa iniziativa rinnova l'impegno di Novo Nordisk, per il secondo anno consecutivo, come Official Health Partner della Coppa Italia delle Regioni, la competizione tra gli atleti dei migliori team ciclistici italiani e internazionali, promossa e coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Partnership nasce dal Progetto internazionale “Cities for Better Health”, realizzato in Italia insieme ad ANCI e Health City Institute per contrastare le malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita corretti.

L’Health Village sarà allestito all’arrivo della gara in Piazza Galimberti e prevederà dalle 10.30 alle 12.00 la possibilità di usufruire di consulti cardio-metabolici gratuiti, che includeranno valutazione dell’indice di massa corporea (BMI), la misurazione della circonferenza della vita, il test di Tuomilehto Findrisc, per stimare la probabilità di sviluppare il diabete tipo 2, e schede per incentivare l’adozione della dieta mediterranea. I consulti saranno svolti dai Lions Club Cuneo e dall’Associazione Diabete No Limits. Alle ore 14.00 si terrà la Driving Change Arena, per parlare di salute urbana e prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l'attività fisica e lo sport con esperti e rappresentanti locali.

In Piemonte oggi, a causa del peggioramento degli stili di vita, delle abitudini alimentari errate e dell’aumento della sedentarietà, soprattutto nelle zone urbane, circa il 45 per cento degli adulti è in eccesso di peso, di cui circa l’11 per cento con obesità.1 Un problema che aumenta all’avanzare dell’età, tanto da interessare quasi la metà della popolazione sopra i 65 anni.2 Preoccupanti anche i dati sui bambini: secondo i dati OKkio alla Salute, tra gli 8 e i 9 anni, 1 bambino di 4 è in eccesso di peso e quasi l’8 per cento soffre di obesità.3 Inoltre, i dati dimostrano una forte correlazione tra eccesso di peso e malattie croniche, tanto che, tra la popolazione piemontese con almeno una malattia cronica, il 54 per cento è in eccesso di peso, il 18 per cento presenta obesità.2

"Credo fermamente che la salute sia, per buona parte, il risultato di un percorso fatto di scelte, comportamenti conservativi e, in generale, stili di vita responsabili. La prevenzione delle malattie croniche è un esempio di rilievo, perché si basa sia sull'intraprendenza alla cura da parte del singolo, sia su un'alleanza forte tra istituzioni, medici, associazioni del territorio e partnership pubblico-privato", dichiara Luigi Genesio Icardi, Presidente IV Commissione Sanità Consiglio Regionale del Piemonte e Componente del Cda dell’Istituto Superiore di Sanità. "Lo sport e l'attività fisica non sono più concepiti come semplici hobby, ma come veri e propri presidi terapeutici che incidono sulla quotidianità del cittadino. Sono di fatto strumenti preziosi di prevenzione primaria e secondaria, per contrastare soprattutto malattie diffuse come il diabete e l'obesità e migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Con piacere accogliamo le iniziative legate a Cities for Better Health sul nostro territorio in occasione dei Campionati Nazionali di ciclismo e siamo lieti di unire le forze per la salute e il benessere della nostra comunità".

"Il nostro impegno quotidiano in Novo Nordisk è volto a migliorare la qualità della vita di chi convive con malattie rare e croniche e l’obesità oggi è tra le emergenze sanitarie più urgenti. Crediamo che la prevenzione e l'adozione di stili di vita più salutari siano fondamentali per costruire un futuro migliore ed è per questo che siamo orgogliosi di tornare anche quest’anno come Health Partner della Lega del Ciclismo Professionistico. Questo sport riflette la nostra visione di una vita sana nel rispetto dell’ambiente e ha portato a un legame solido che portiamo avanti fin dalla nascita del Team Novo Nordisk, la prima squadra professionistica formata interamente da atleti con diabete", conclude Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia.