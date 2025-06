Costigliole Saluzzo: al via i grandi cantieri pubblici. In primo piano il nuovo asilo nido

Continuano a pieno regime i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Costigliole Saluzzo, situato tra corso Piemonte e via Divisione Cuneense, lungo la Circonvallazione.

L’opera, uno degli interventi più attesi dalla cittadinanza, sta prendendo rapidamente forma: è già possibile distinguere il profilo dell’edificio che sorgerà su un unico piano, con un’ampia area verde esterna e un parcheggio dedicato.

La struttura ospiterà circa 50 bambini da 0 a 3 anni, suddivisi in tre sezioni: una per i lattanti e due per i divezzi. L’edificio sarà privo di barriere architettoniche, progettato per garantire la massima accessibilità e inclusività.

Oltre agli spazi per i piccoli, l’asilo sarà dotato di cucina comune, sala polifunzionale, spogliatoi, servizi per il personale e un piccolo ambulatorio pediatrico.

“Il progetto – spiega il sindaco Fabrizio Nasi – prevede ambienti pensati per rispondere alle esigenze educative e di cura dei bambini. Grande attenzione è stata posta alla funzionalità e all’accoglienza. Inoltre, la vicinanza con la Fabbrica dei Suoni, in Cascina Sordello, offrirà nuove opportunità didattiche e ludico-musicali”.

Il nuovo asilo nido rappresenta un investimento di circa 1 milione di euro, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il sindaco Nasi sottolinea come il progetto stia rispettando pienamente il crono-programma, e si dice fiducioso nel raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. “Dopo anni di lavoro tra bandi e progettazione in ambito scolastico – prosegue Nasi – oggi possiamo finalmente raccogliere i frutti. È il risultato dell’impegno condiviso tra amministratori, tecnici e funzionari, in sintonia con tutti i livelli istituzionali. Anche Paola Frassinetti sottosegretario all’Istruzione è venuto a Costigliole a manifestare il suo sostegno”.

A ribadire l’importanza strategica dell’opera è anche il vicesindaco Nicola Carrino che ha la delega alla ‘Programmazione economica’: “Questo asilo nido rappresenta un passo importante per il futuro del nostro paese. È un investimento concreto per il benessere delle famiglie e un esempio di utilizzo efficace dei fondi Pnrr”.

Parallelamente, avanzano anche i lavori legati alla misura B del Bando Borghi, destinata alla riqualificazione delle aree centrali a valenza storica.

Tra gli interventi previsti figurano il restauro di Porta Graffiona e la sistemazione degli spazi antistanti la chiesa parrocchiale, elementi significativi del patrimonio urbano e culturale di Costigliole.

Nel frattempo, prosegue la realizzazione del nuovo polo scolastico, con particolare attenzione alla costruzione della palestra, che arricchirà ulteriormente l’offerta educativa e sportiva per le nuove generazioni.

Ma non finisce qui. Nell’area attigua all’asilo nido sono previsti ulteriori sviluppi strategici: la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri e di una nuova casa di riposo, a testimonianza della volontà dell’amministrazione comunale di potenziare i servizi essenziali a beneficio della comunità.

“Anche con Provincia e Unione Montana dei Comuni – conclude il sindaco Nasi – si è instaurato un approccio collaborativo e condiviso, che ha permesso di raggiungere risultati concreti come l’asfaltatura delle strade e l’illuminazione di via Ceretto. Questo spirito di squadra sarà fondamentale anche per affrontare le prossime sfide”.