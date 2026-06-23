A Cuneo arriva "C’è Da Fare": un weekend di iniziative dedicate alla solidarietà e alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale giovanile

C’è Da Fare ETS arriva a Cuneo con un weekend di iniziative dedicate alla solidarietà e alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale giovanile. Due appuntamenti, tra spettacolo e sport, uniranno il territorio a sostegno dei progetti dell’associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, impegnata nel supporto psicologico e neuropsichiatrico degli adolescenti.

Si parte giovedì 25 giugno al Teatro Toselli di Cuneo con “C’è da Ridere”, lo spettacolo ideato da Paolo Kessisoglu per sensibilizzare il pubblico sul tema della salute mentale e promuovere la missione di C’è Da Fare ETS. La tappa cuneese è stata voluta dalla Famiglia Arese e da Karhu, che in finlandese significa “orso”: marchio leader nel settore della corsa, da 100 anni offre attrezzature tecniche per la corsa e le attività all’aperto; Partner Tecnico dell’associazione dal 2024, Karhu è già stata al fianco di C’è Da Fare ETS in occasione della Milano Relay Marathon. Un ringraziamento particolare va al Comune di Cuneo, che ha scelto di sostenere l’iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione il Teatro Toselli. L’evento sarà condotto da Cristina Fantoni, già vicina all’associazione in altri eventi di fundraising, e vedrà sul palco, insieme a Kessisoglu, Marta & Gianluca, Ghemon, Filippo Giardina, Serena Bongiovanni e Fill Pill.

La serata prevede anche un momento di confronto con un professionista della salute mentale, che salirà sul palco per rispondere alle domande del pubblico, raccolte in forma anonima tramite WhatsApp. Un’occasione per aprire un dialogo diretto e accessibile su dubbi, paure e fragilità spesso difficili da condividere.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a C’è Da Fare ETS per sostenere i progetti dell’associazione dedicati alla salute mentale giovanile. La serata sarà un’occasione per unire spettacolo e consapevolezza, portando al centro dell’attenzione un tema sempre più urgente e vicino alle famiglie, alla scuola e alla comunità.

Il weekend solidale proseguirà venerdì 26 giugno con Run the Night – Karhu x C’è Da Fare, la corsa notturna giunta alla sua seconda edizione e organizzata da Karhu, l’Atletica Roata Chiusani e la Fausto Coppi Generali, per le strade di Cuneo, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei progetti dell’Associazione. L’edizione 2026 prevede la mezza maratona, 10 km, fitwalking e gare giovanili, con un percorso pensato sia per chi corre sia per chi vuole partecipare a una serata di sport e solidarietà. Per ogni quota di iscrizione, 10 euro saranno devoluti a C’è Da Fare ETS. Dopo i 13.000 euro raccolti nel 2025, l’edizione 2026 ha già superato l’obiettivo prefissato in termini di adesioni, confermando la forte risposta del territorio e l’impatto crescente dell’iniziativa.

Tra il 25 e il 28 giugno, Cuneo sarà così al centro di un fine settimana di iniziative che uniscono spettacolo, sport e solidarietà, con il coinvolgimento anche di GranFondo La Fausto Coppi Generali, che contribuirà alla donazione a C’è Da Fare ETS.

“Quello che la famiglia Arese e Karhu stanno facendo a Cuneo è un esempio virtuoso di come un territorio possa riconoscere un’emergenza e scegliere di attivarsi in modo concreto” dichiara Silvia Rocchi, co-fondatrice di C’è Da Fare ETS. “Hanno saputo trasformare lo sport in uno strumento di raccolta fondi, partecipazione e responsabilità sociale, coinvolgendo aziende, istituzioni e cittadini intorno a un tema che riguarda tutti: la salute mentale dei più giovani. Questo weekend non crea semplicemente un momento di aggregazione, ma genera vero valore sociale e restituisce al territorio qualcosa di importante contribuendo ai progetti che C’è Da Fare porta avanti a sostegno degli adolescenti e delle loro famiglie. A Enrico Arese, alla sua famiglia, a Karhu e a tutti gli altri partner e sostenitori coinvolti va il nostro ringraziamento più sincero per la fiducia e l’impegno con cui hanno scelto di essere al nostro fianco”.

I fondi raccolti durante il weekend contribuiranno all’avvio di CDF Safe Teen Cuneo, il nuovo progetto che C’è Da Fare ETS intende sviluppare sul territorio a sostegno della salute mentale giovanile. L’iniziativa si inserirà nella rete nazionale promossa dall’associazione insieme ad alcune tra le principali realtà ospedaliere italiane, tra cui Niguarda di Milano, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze, ULSS1 Dolomiti di Belluno e Gaslini di Genova, per costruire modelli di intervento concreti e replicabili dedicati al disagio psichico in adolescenza.