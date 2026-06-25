Valter Roattino nominato nel consiglio nazionale ANPA di Confagricoltura

Valter Roattino, presidente del gruppo ANPA di Confagricoltura Cuneo, è stato nominato nel consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori (ANPA) per il quadriennio 2026-2030 durante l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali che a Roma ha eletto alla presidenza dell’associazione Vittorio Brianti. L’incarico rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno e la competenza che Roattino, da responsabile della Confagricoltura di Mondovì, ha dimostrato nel corso degli anni a favore del mondo agricolo e, da qualche tempo, nella rappresentanza dei pensionati del settore primario della Granda. L’ANPA di Cuneo raccoglie oggi oltre 3.000 aderenti in provincia (tra delegati e affiliati).

“Questa nomina è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara Valter Roattino –. Lavorerò con impegno e senso di responsabilità per il bene dei nostri pensionati, portando avanti le istanze e le esigenze che emergeranno nei prossimi anni, affinché la loro voce sia sempre ascoltata e adeguatamente rappresentata”.

Alla sua soddisfazione si unisce anche il plauso del presidente e del direttore di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia e Roberto Abellonio, che commentano: “Desideriamo rivolgere a Valter Roattino le nostre più sincere congratulazioni per questo prestigioso incarico. Siamo sicuri che la sua esperienza, la sua capacità di ascolto e la profonda conoscenza delle problematiche del settore rappresenteranno un valore aggiunto per tutti i pensionati agricoli. La sua presenza nel Consiglio nazionale di ANPA contribuirà a rafforzare il ruolo dell’associazione nella tutela dei diritti e degli interessi dei pensionati agricoli”.

Durante l’assemblea il neopresidente nazionale Vittorio Brianti ha sottolineato che l’ANPA “è portatore di valori solidi e di un entusiasmo autentico che ci unisce tutti. Nel simbolo della spiga che ci lega a Confagricoltura, noi pensionati costituiamo un patrimonio umano e di esperienza che dà nuova linfa a tutto il settore e alla società intera”.

Il baricentro politico dell’assemblea ANPA è stato segnato dall’articolata relazione del segretario nazionale Angelo Santori, che ha delineato la visione strategica e valoriale dell’organizzazione proprio nell’anno in cui si celebra lo storico traguardo del Cinquantenario di fondazione. Santori ha tracciato la rotta di un Sindacato Pensionati che, pur mantenendo salde le proprie radici identitarie nel mondo agricolo, è una realtà moderna e pienamente aperta alla tutela di tutti i pensionati, anche quelli non agricoli. Una relazione a tutto tondo su previdenza, welfare, salute, ruolo degli anziani nella società e nei territori. Ponendo con forza l’accento sul tema dell’invecchiamento attivo, ha descritto la terza età non come un peso per il welfare, ma come una straordinaria risorsa per l’Italia intera. Un ruolo attivo che richiede, come condizione imprescindibile, il diritto di invecchiare dignitosamente: “Per questo rivendichiamo con forza pensioni adeguate, un’assistenza sociale e sanitaria efficiente e un sistema di welfare vicino alle reali esigenze delle persone, capace di garantire servizi concreti e di tutelare a 360 gradi la dignità della persona”, ha concluso Angelo Santori ricordando come gli anziani siano “il vero motore delle nostre comunità, dai centri urbani fino ai piccoli borghi rurali e alle aree di montagna” e, in tale scenario, diventa cruciale il rapporto intergenerazionale “per agevolare il passaggio del testimone e la trasmissione di competenze inestimabili ai giovani”.