Verzuolo, definite commissioni e incarichi del nuovo Consiglio comunale

Con la seconda seduta del nuovo Consiglio comunale, l'Amministrazione guidata dal sindaco Mattia Quaglia ha completato l'assetto istituzionale del Comune di Verzuolo, procedendo alla nomina dei rappresentanti nelle commissioni consiliari, dei capigruppo di maggioranza e minoranza e del delegato che rappresenterà il Comune all'interno dell'Unione Montana Valle Varaita.

Dopo l'approvazione dei verbali della seduta di insediamento, il sindaco ha comunicato ufficialmente la designazione dei capigruppo consiliari. Per la maggioranza il ruolo sarà ricoperto dal consigliere Lorenzo Trunfio, mentre la minoranza sarà rappresentata dalla consigliera Marta Peirano, che guiderà il gruppo consiliare di opposizione.

Uno dei punti più significativi della seduta ha riguardato la nomina del rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione Montana Valle Varaita. Su proposta della maggioranza è stato designato il sindaco Mattia Quaglia, già componente dell'ente nel precedente mandato. La nomina è stata approvata da maggioranza e minoranza con l’astensione da parte del nominato. Nel ringraziare il Consiglio per la fiducia ricevuta, il primo cittadino ha ricordato: “Due anni fa l'allora sindaco Giampiero Pettiti mi aveva indicato quale rappresentante del Comune nell'Unione, incarico che oggi proseguo con l'obiettivo di continuare a rappresentare e tutelare gli interessi della comunità verzuolese”.

Dalla minoranza sono arrivati gli auguri di buon lavoro, con l'auspicio che Verzuolo continui ad avere una presenza autorevole all'interno dell'ente sovracomunale.

Il Consiglio ha quindi provveduto alla costituzione della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, che sarà composta dal vicesindaco Laura Lovera per la maggioranza e dalla consigliera Marta Peirano per la minoranza.

Via libera anche alla costituzione delle due commissioni consiliari permanenti.

La Commissione Bilancio e Servizi finanziari sarà composta dal sindaco Mattia Quaglia, dai consiglieri Francesca Tufano e Pierluigi Scotta per la maggioranza, mentre la minoranza sarà rappresentata dai consiglieri Luca Rinaudo e Valentino Inaudi.

Nominati anche i componenti della commissione consiliare permanente che vedrà la presenza dei consiglieri di maggioranza Lorenzo Trunfio e Luca Brunetti, insieme al consigliere di minoranza Samuele Giordano.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla quinta variazione del Bilancio di previsione 2026-2028, illustrata dall'assessore al Bilancio Luca Franco. Il provvedimento, del valore complessivo di 247.580 euro, consentirà di finanziare una serie di interventi destinati alla sicurezza, alla viabilità e alla riqualificazione del territorio.

“Gran parte della variazione – ha spiegato l'assessore Luca Franco – deriva dall'utilizzo di avanzi vincolati che, grazie a un attento lavoro svolto insieme agli uffici comunali, siamo riusciti a recuperare e destinare a opere concrete. Questo ci permette di intervenire subito su progetti importanti per il territorio, come il nuovo impianto semaforico sulla Strada Provinciale 589, la realizzazione del parcheggio nell'area di via Roma, gli interventi di manutenzione della viabilità e del verde pubblico”. L'assessore ha inoltre sottolineato che le risorse consentiranno anche l'acquisto della nuova cartellonistica stradale, la sostituzione delle barriere danneggiate nell'area di Santa Maria e nuove dotazioni tecnologiche per il Municipio. “Si tratta di risorse che vengono reinvestite per migliorare la sicurezza, i servizi e la qualità degli spazi pubblici”, ha evidenziato.

Nel successivo dibattito il sindaco Mattia Quaglia ha rimarcato come la manovra permetterà di avviare rapidamente interventi molto attesi dalla cittadinanza, in particolare quelli legati alla sicurezza stradale e alla riqualificazione dell'area di via Roma, destinata a diventare un nuovo parcheggio a servizio dello Spazio Giovani, oltre al completamento del nuovo impianto semaforico sulla Provinciale 589.

La variazione di bilancio ha ottenuto il voto favorevole dell'intero Consiglio comunale, maggioranza e minoranza comprese, a conferma della condivisione degli interventi programmati.

In chiusura della seduta il sindaco Quaglia ha comunicato anche le deleghe affidate ai consiglieri comunali: Luca Brunetti seguirà il settore dell'agricoltura, Matteo Giuggia lo sviluppo territoriale, Lorenzo Trunfio il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e lo Spazio giovani, Pierluigi Scotta le politiche industriali e Francesca Tufano l'organizzazione dell'Estate Ragazzi.

Tra le comunicazioni finali la vicesindaca Laura Lovera ha annunciato che nel mese di luglio saranno installati due nuovi totem digitali informativi, uno all'ingresso del Municipio e uno presso la sala della frazione Villa. L’assessore Simona Olivero ha detto che prenderà il via il 29 giugno l'edizione 2026 dell'Estate Ragazzi, che coinvolgerà oltre 230 bambini e circa 70 animatori e volontari fino al 24 luglio.