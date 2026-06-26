Blatte e roditori ad Alba, il Comune affida il servizio: interventi entro 24 ore dalle segnalazioni

Con l’arrivo del caldo torna anche ad Alba il tema delle infestazioni urbane. Blatte, insetti e roditori sono stati al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale Riccardo Spolaore, del gruppo Fratelli d’Italia, che ha chiesto all’amministrazione quali interventi siano previsti per la disinfestazione e la deblattizzazione del territorio comunale.

Una questione che, come ha ricordato lo stesso Spolaore, si ripresenta ogni anno nei mesi estivi, quando aumentano le segnalazioni da parte di cittadini e attività commerciali in diverse zone della città. Il consigliere ha chiesto se il Comune sia a conoscenza delle criticità, con quale frequenza vengano effettuati gli interventi e se sia prevista un’intensificazione nelle aree più colpite.

A rispondere è stato l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, che ha confermato come l’amministrazione sia al corrente della situazione, sia attraverso le verifiche dirette degli uffici sia grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Quest’anno, ha spiegato Cavallo, il Comune si è mosso in via preventiva. Il 28 febbraio è stata pubblicata una manifestazione di interesse per individuare una ditta specializzata in interventi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione. Alla scadenza del 15 marzo sono arrivate 14 manifestazioni di interesse da ditte di tutta Italia; successivamente, sei operatori hanno presentato un’offerta.

Il servizio è stato affidato alla ditta Moedi Srl, con sede a Vezza d’Alba, individuata anche per la rapidità dei tempi di risposta. Una volta ricevuta la segnalazione dall’Ufficio Ambiente, l’intervento operativo viene attivato entro 24 ore.

“Una delle caratteristiche qualificanti per cui questa ditta si è aggiudicata il servizio, oltre alla parte economica, è proprio il tempo di risposta”, ha spiegato l’assessore.

Cavallo ha inoltre ricordato che, già dal 2025, è stato messo a punto un iter specifico per evitare dispersioni nel flusso delle comunicazioni. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’Ufficio Ambiente, che provvede poi a trasmetterle alla ditta incaricata.

Tra l’11 maggio e l’8 giugno sono già stati effettuati interventi in diversi edifici e spazi pubblici, tra cui l’asilo Pollicino, la scuola dell’infanzia Fenoglio, la scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe, l’asilo nido Ippocastano, i giardini pubblici di via De Gasperi, la scuola dell’infanzia Collodi, l’istituto Montessori, il Pala Centro Storico e la primaria Rodari.

L’assessore ha però precisato un punto: gli interventi sostenuti con risorse pubbliche riguardano edifici e spazi pubblici, quindi vie, giardini e strutture comunali, quando l’origine della problematica è pubblica. Se invece la sorgente dell’infestazione si trova in aree private, il Comune può intervenire con un’ordinanza affinché il privato provveda