NUOTO / Sara Curtis, al Settecolli nuovo record italiano nei 50 dorso

Sotto un sole battente che abbraccia Roma, si alza il sipario sulla 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto, in programma fino a domenica 28 giugno allo Stadio del Nuoto nel cuore del Foro Italico.

Mattinata subito incandescente e a tutto sprint con le batterie dei 50 dorso, che aprono scenari da spettacolo per il pomeriggio. II proscenio del mattino spetta a una strepitosa Sara Curtis che nei 50 dorso si prende leadership e ritocca il suo record italiano.

La 20enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora - nuota in 27"23 e abbassa di dieci centesimi il 27"33 siglato agli Assoluti di Riccione lo scorso aprile.

Quella dei 50 dorso sarà una finale a nove, dopo che i giudici hanno accolto il reclamo avverso alla squalifica inizialmente sanzionata alla velocista piemontese.