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Cronaca | 27 giugno 2026, 12:25

Auto contro moto al bivio per Sant'Anna sulla Statale 21: deceduto il centauro

Niente da fare per l'uomo alla guida della moto, classe 1984. Sul posto i sanitari e i carabinieri

Auto contro moto al bivio per Sant'Anna sulla Statale 21: deceduto il centauro

Grave incidente sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, a Vinadio, all'altezza del bivio per Sant'Anna, dove si sono scontrati una vettura e una moto. 

Purtroppo, rispetto alle primissime informazioni che davano l'uomo alla guida della due ruote in condizioni gravi ma comunque vivo, c'è stata una tragica evoluzione. 

L'uomo, classe 1984, è purtroppo deceduto, nonostante le lunghe manovre per tentare di rianimarlo effettuate in loco dai sanitari, intervenuti con l'ambulanza e l'elisoccorso del servizio regionale del 118.

Sul posto anche i carabinieri, per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a stabilire la dinamica del drammatico incidente. Alla guida della vettura un automobilista francese che proveniva da Pratolungo. La moto pare che invece procedesse da monte verso valle. 

La strada è temporaneamente chiusa al traffico al km 28+ 900 in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico viene deviato sulle strade minori. 

Sul posto sono presenti anche i tecnici di Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Con questo grave incidente, salgono a sedici le vittime di sinistri stradali dall'inizio dell'anno sulle strade della Granda. Cinque erano alla guida di una moto.

Seguiranno aggiornamenti

Barbara Simonelli

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