Auto contro moto al bivio per Sant'Anna sulla Statale 21: deceduto il centauro

Grave incidente sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, a Vinadio, all'altezza del bivio per Sant'Anna, dove si sono scontrati una vettura e una moto.
Purtroppo, rispetto alle primissime informazioni che davano l'uomo alla guida della due ruote in condizioni gravi ma comunque vivo, c'è stata una tragica evoluzione.
L'uomo, classe 1984, è purtroppo deceduto, nonostante le lunghe manovre per tentare di rianimarlo effettuate in loco dai sanitari, intervenuti con l'ambulanza e l'elisoccorso del servizio regionale del 118.
Sul posto anche i carabinieri, per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a stabilire la dinamica del drammatico incidente. Alla guida della vettura un automobilista francese che proveniva da Pratolungo. La moto pare che invece procedesse da monte verso valle.
La strada è temporaneamente chiusa al traffico al km 28+ 900 in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico viene deviato sulle strade minori.
Sul posto sono presenti anche i tecnici di Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.
Con questo grave incidente, salgono a sedici le vittime di sinistri stradali dall'inizio dell'anno sulle strade della Granda. Cinque erano alla guida di una moto.
Seguiranno aggiornamenti