Boves piange Paola Risso, storica parrucchiera morta a 60 anni

Boves piange Paola Risso, morta di malattia a 60 anni.

Conosciuta parrucchiera di Boves, si è spenta lunedì 10 agosto, portata via da una malattia scoperta un anno fa.

La ricorda Nadia Tecco, assessora bovesana con le deleghe al Commercio e alle Attività Produttive, con la quale c'era una stretta collaborazione, anche per l'adesione di Paola all'associazione La Sporta, molto attiva nel promuovere e collaborare nei numerosi eventi che vengono organizzati nel paese ai piedi della Bisalta.

"Era una donna attiva, sempre disponibile, piena di energia e di coraggio, sottolinea la Tecco. Ha combattuto contro la malattia sempre con il sorriso e con grande forza. L'ultima volta che l'ho vista è stato a giugno, quando aveva partecipato con la madre alla processione di Sant'Antonio. Si vedeva che non stava bene, ma c'era, come sempre quando la comunità organizzava qualcosa. Penso al Babbo Natale bovesano, per il quale era sempre in prima linea. Ricordo quando avevamo preparato insieme le frittelle alle mele. Sono davvero addolorata per la sua morte. L'amministrazione tutta porge sentite condoglianze in particolare ai figli, che avevano già perso il papà, anche lui mancato per malattia. Mi dispiace davvero tanto, siamo tutti affranti".

La donna era infatti rimasta vedova pochi anni fa, avendo perso il marito Alessandro Dutto di Cerati.

Lascia la figlia Lorenza, anche lei parrucchiera, e il figlio Giuseppe, artigiano muratore. Lascia anche la mamma Giuseppina e il fratello Mauro con la famiglia.

I funerali si svolgeranno domani giovedì 13 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove stasera alle 19.30 sarà recitato il rosario.