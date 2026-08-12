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Cronaca | 12 agosto 2026, 14:58

Incidente mortale all'imbocco della tangenziale di Alba: la vittima è un 55enne di Monticello

E' successo poco dopo mezzogiorno. La strada è stata a lungo chiusa per consentire le operazioni di soccorso

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente mortale sulla SP 3 bis, ad Alba, attorno alle 12 di oggi 12 agosto. 

Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, costato la vita ad un uomo del 1971, G.A., originario di Bra ma residente a Monticello d'Alba. 

L'incidente è avvenuto all'imbocco della tangenziale cittadina, per cause ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se siano state coinvolte altre vetture. 

La strada è stata a lungo chiusa per consentire di effettuare tutte le operazioni di soccorso e recupero del mezzo.

Sul posto i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri, oltre ai sanitari e alla Polizia locale.

Barbara Simonelli

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