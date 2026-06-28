NUOTO / Sara Curtis ancora nella storia: record italiano e podio nella finale più veloce di sempre

Spettacolo in acqua ed entusiasmo sulle tribune per le finali dell'ultima giornata della 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto. Ad assistere alle gare, insieme al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.



SARA INFINITA-WALSH MONDIALE

Una condizione fisica e psicologica straripante che non conosce soste da almeno tre anni; una crescita costante di un talento che fa dell'eleganza e della classe armi destinate a portarla nell'Olimpo.

Sara Curtis non conosce ostacoli, fatica ed è terza nei 50 stile libero con il record italiano in 24"09 al termine di un'altra finale storica, la più veloce di sempre. A vincerla, infatti, è la fenomenale statunitense Gretchen Walsh con un magico record del mondo in 23"55, che ritocca il 23"59 stampato dalla compagna d'allenamenti, sua e dell'azzurra alla Virginia Univeristy, Kate Douglass una settimana fa. Seconda è sua maestà Sarah Sjostrom - novantasette medaglie tra olimpiadi, mondiali ed europei - in 23"86.

Ancora una prova strepitosa dal parte della 20enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, seguita negli Usa da Todd DeSorbo - che manda agli archivi il 24"29 siglato in batteria agli Assoluti di Riccione, quando demolì il il 24"41 registrato in semifinale ai Mondiali di Singapore; per la velocista piemontese si chiude qui un Settecolli da urlo, ventiquattro ore dopo il record italiano (52"69) nei 100 sl mondiali di Marrit Steenbergen e a due giorni di distanza dal primato europeo (27"07) nei 50 dorso. Una serata incredibile, olimpica nella piscina dei record.

Le tre protagoniste sono incredule, commosse: "E' stata una finale pazzesca, non mi sarei mai aspettata di migliorare così tanto rispetto al mattino (24"24) - apre Sjostrom - Un rientro eccezionale per me dopo la gravidanza".

Prosegue Walsh: "Non pensavo di riuscire a nuotare un tempo del genere. Un record del mondo assolutamente incredibile. Credo di aver disputato la mia miglior gara di sempre. Quando mi chiedono di Sara, rispondono che lei arriverà dove vuol arrivare". Poi il proscenio è tutto per una fantastica Sara Curtis: "Le parole di Gretchen mi riempono di emozione, mi viene quasi da piangere. Sapevo che avrebbe nuotato il record del mondo - racconta Sara, seguita in Italia da Thomas Maggiora - Ho cercato di rimanerle accanto il più possibile. Adesso preparerò l'Europeo, dove cercherò di divertirmi, in Italia e poi rientrerò in Virginia. Devo dire che se sto facendo il salto di qualità, molto merito lo hanno le mie compagne d'allenamento negli Usa".