PADEL / Tc Alba nella storia italiana della specialità: doppio scudetto in Serie B e doppia promozione in Serie A nazionale

Nello scorso week end impresa storica per il TC Alba, che ha conquistato nelle finali di Ancona lo scudetto del campionato nazionale di Serie B di padel, sia con la squadra maschile sia con quella femminile, centrando una doppia promozione nella massima serie.

Dal prossimo anno entrambe le formazioni parteciperanno dunque al Campionato Nazionale di Serie A, il massimo livello del padel italiano, riservato a una decina di società tra le più forti del Paese. Un risultato senza precedenti nella storia del padel italiano: mai prima d'ora due squadre, maschile e femminile, appartenenti allo stesso club, avevano conquistato contemporaneamente la promozione in Serie A vincendo entrambe il campionato di Serie B.

Dopo aver sfiorato in passato il titolo italiano nel campionato di Serie A di Tennis, il club albese si afferma oggi come punto di riferimento anche nel Padel e continua parallelamente il proprio percorso di crescita nel Pickleball, disciplina nella quale sta assumendo un ruolo sempre più importante anche a livello internazionale.

Dietro questo successo c'è un progetto costruito negli anni, fondato sulla programmazione, sulla crescita dei giovani e sul lavoro quotidiano di uno staff tecnico altamente qualificato, coordinato dal Direttore Generale Alessandro Boero. Le due squadre sono guidate rispettivamente da Marcella Lorenzin, giocatrice della formazione femminile e Presidente del TC Alba, e da Gioele Lorenzin, capitano giocatore della squadra maschile.

Alessandro Boero, direttore generale del TC Alba, giustamente soddisfatto ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo nuovo straordinario traguardo: vincere lo scudetto di Serie B con entrambe le nostre squadre e conquistare due promozioni nella Serie A nazionale rappresenta qualcosa di davvero eccezionale. Dal prossimo anno le nostre formazioni entreranno a far parte dell'élite del padel italiano, composta da pochi club. È il risultato di una programmazione iniziata anni fa e di un lavoro costante sulla formazione dei giovani, seguendo una filosofia che aveva già portato importanti risultati anche nel tennis. Nel nostro club esiste una mentalità agonistica forte, costruita giorno dopo giorno, che continua a rappresentare uno dei nostri principali punti di forza"

Grande soddisfazione anche nelle parole di Marcella Lorenzin, presidente del TC Alba e giocatrice della squadra femminile:

"Abbiamo affrontato tutta la stagione con grande determinazione, lottando su ogni singolo punto. La finale contro Perugia è stata l'ennesima dimostrazione dello straordinario spirito che caratterizza questo gruppo. Prima ancora che una squadra siamo una famiglia, ed è proprio questa unione ad averci permesso di raggiungere un risultato così importante"

Il capitano formazione maschile Gioele Lorenzin ha sottolineato: "Sapevamo di essere inseriti in uno dei gironi più difficili del campionato e siamo riusciti ad arrivare fino alla finale contro Alessandria, disputando una sfida intensa e bellissima, giocata all'insegna del grande fair play. Negli ultimi tre anni questa squadra è cresciuta tantissimo. Oggi siamo un gruppo di amici prima ancora che di atleti, unito dentro e fuori dal campo, capace di affrontare qualsiasi avversario con determinazione e spirito di sacrificio".

Con questo storico doppio successo il TC Alba scrive una delle pagine più importanti della propria storia sportiva e consolida il proprio ruolo tra i club italiani di riferimento negli sport di racchetta. Tennis, padel e pickleball rappresentano oggi tre pilastri di un progetto che continua a crescere grazie a competenze tecniche, programmazione e una visione orientata all'eccellenza.

Ma il risultato più importante, forse, non si misura soltanto con uno scudetto o con una promozione in Serie A. Si misura soprattutto nella capacità di formare le nuove generazioni attraverso lo sport. Ogni anno sono infatti centinaia i bambini e i ragazzi che frequentano il TC Alba, impegnati nei corsi e nelle squadre agonistiche di tennis, padel e, sempre più, anche di pickleball.

Per loro, il club rappresenta molto più di un centro sportivo: è un luogo dove crescere, imparare il rispetto delle regole, il valore dell'impegno, il sacrificio, la collaborazione e lo spirito di squadra. Valori che accompagnano ogni atleta dentro il campo ma che diventano un patrimonio prezioso anche nella vita di tutti i giorni.

È proprio questa filosofia, costruita negli anni con passione e continuità, che oggi permette al TC Alba non solo di festeggiare uno storico doppio ingresso nella Serie A nazionale di padel, ma soprattutto di guardare al futuro con la consapevolezza che i più grandi successi continueranno a nascere dai giovani.

La squadra femminile padel TC Alba è formata da: Francesca Rigotti, Camilla Rapalino, Marta Ariano Navarro, Camilla Ronchini, Marta Croci, Rossella Giulianati, Marika Montanaro, Marcella Lorenzin. Capitano: Andrea Masoero.

La squadra maschile padel TC Alba è formata da: Alessandro Ferrero, Lorenzo Romano, Augustin Reca, Marco Fogliata, Thomas Saiani, Federico Ciriello, Andrea Masoero, Gioele Lorenzin. Capitano Gioele Lorenzin.

Alessandro Boero, Marcella e Gioele Lorenzin sono stati ospiti della puntata di 'Lunedì Sport' su Radio Alba, di lunedì 29 giugno (podcast sul sito www.radioalba.it), con le coppe conquistate.