VOLLEY A3M / Savigliano, Luca Quaranta completa il reparto palleggiatori

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare un nuovo innesto in vista della stagione sportiva 2026/27 della Serie A3 Credem Banca.

In linea con quanto previsto dalla politica societaria per la prossima annata, si tratta di un nome giovane: Luca Quaranta.

Classe 2007, Luca è un regista nato e cresciuto a Torino e nel Volley Parella, squadra della sua città, in cui è entrato nel 2017. Da quel momento, ha iniziato un lungo percorso, che lo ha portato anche a conquistare il secondo posto nazionale con l’Under 17 biancorossoblù.

Ora, la prima chiamata in Serie A3 con la maglia saviglianese, dove potrà crescere al fianco di capitan Matteo Pistolesi. “Speravo in un’opportunità del genere, ma quando è arrivata questa chiamata è stata comunque una grande soddisfazione. Per me rappresenta un passo importante, perché mi permette di confrontarmi con una categoria più alta e con un livello di gioco diverso. Mi aspetto di poter crescere tanto, imparare il più possibile e dare il mio contributo alla squadra ogni volta che ne avrò l’occasione. Pistolesi? Penso che allenarmi e condividere il campo con un giocatore esperto come lui sia una grande opportunità. Cercherò di imparare da lui sotto ogni aspetto, sia tecnico che mentale. So che sarà un’esperienza molto formativa e credo che lavorare ogni giorno con un atleta del suo livello possa aiutarmi a migliorare e ad acquisire maggiore consapevolezza nei miei mezzi” – le sue parole in biancoblù.

Il Volley Savigliano augura a Luca di poter realizzare tutti i suoi desideri, crescendo sia dal punto di vista sportivo che personale.