VOLLEY / Savigliano, Roberta Aragno new entry nello staff tecnico del settore giovanile

Non solo la prima squadra. In queste settimane di “tregua sportiva”, il Volley Savigliano è al lavoro anche sul settore giovanile, orma diventato un fiore all’occhiello e da sempre fulcro del progetto tecnico e sportivo biancoblù.

La società è lieta di annunciare un importante innesto nello staff tecnico del vivaio per la prossima stagione: quello di Roberta Aragno.

Tecnico di secondo grado, Roberta è una saviglianese doc, cresciuta a pane e… pallavolo! Dopo gli esordi a Racconigi, con cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili e in prima squadra, ha poi disputato alcuni campionati di Prima Divisione e Serie D, affiancandoli già all’attività di allenatrice nei settori giovanili.

Quindi, una volta appese le ginocchiere al chiodo, la sua avventura in panchina ha toccato diverse nobili piazze del volley cuneese: Savigliano, Racconigi, Bra e Cherasco al femminile, oltre a due parentesi al maschile con il Vbc Mondovì e, nello stesso periodo, proprio al Volley Savigliano.

Ora, il ritorno a casa, per guidare la squadra Under 15 regionale: “Torno volentieri a Savigliano, intanto perché è la mia città e mi piace pensare di poterla in qualche modo rappresentare e poi perché nel frattempo la società è cresciuta, arrivando ad avere una prima squadra in Serie A, aspetto che immagino possa essere un bello stimolo per i piccoli atleti che mi troverò ad allenare, con uno sguardo da vicino, verso quello che in futuro potrebbe essere loro. Penso che per me questa possa essere una bella sfida, con una squadra molto giovane che avrà tanto da imparare sotto il profilo tecnico e pratico dello stare in campo. L'obiettivo principale rimane però quello di far appassionare dei giovani ragazzi a questo sport che, se fatto con dedizione ed impegno, può regalare molto!”.

La società, nel dare a Roberta un caloroso benvenuto a Savigliano, ringrazia contestualmente Anahbi Sankara per il lavoro svolto nell’ultimo biennio, augurandogli un futuro roseo nel mondo della pallavolo.



