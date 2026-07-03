VOLLEY A3M / Savigliano annuncia Gabriel Marini, gioventù e sfrontatezza in posto 4

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il quinto volto nuovo in vista della stagione sportiva 2026/27 della Serie A3 Credem Banca.

Vestirà, infatti, la maglia della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo il giovane schiacciatore Gabriel Marini Da Costa.

Originario di Roma, Gabriel è un classe 2006 di 200 centimetri, che nella scorsa annata ha vissuto la sua prima stagione in Serie A3 con la maglia di Belluno Volley. Ed è stato un inizio da ricordare, impreziosito dalla promozione in Serie A2, a cui Marini Da Costa ha contribuito con 15 palloni messi a terra, 9 dei quali proprio contro Savigliano, nella super-prestazione offerta nell’ultima giornata di regular season. Per lui, anche cinque realizzazioni nei quarti di finale dei playoff contro Mantova, in cui diede un contributo importante per il passaggio del turno dei veneti. In precedenza, aveva indossato la maglia del Marino Pallavolo, nel Lazio, togliendosi grandi soddisfazioni anche nel beach volley, con tanto di titolo italiano Under 20.

Ora, il passaggio a Savigliano, con la speranza di trovare ancora più spazio. “Sono molto contento di questa chiamata. La dirigenza di Savigliano mi ha fatto capire fin da subito di credere in me e di volermi coinvolgere in un progetto importante. Sono entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata concessa. Il fatto che la squadra sia composta da tanti giovani mi fa pensare che possa nascere un gruppo molto unito e coeso. Credo che condividere entusiasmo, ambizioni e voglia di crescere possa essere un aspetto importante per creare una bella identità di squadra e lavorare al meglio insieme” – le sue prime parole in biancoblù.

Il Volley Savigliano augura a Gabriel di poter crescere ancora al PalaSanGiorgio, centrando risultati importanti con la maglia del Monge-Gerbaudo.