PARAPENDIO / Cross Country Piemonte, Vittorio Rena è il primo campione regionale

Si è chiusa tra applausi, premiazioni e tanta soddisfazione la finalissima del Cross Country Piemonte, il primo Campionato regionale di parapendio, che domenica ha trasformato i cieli della Valle Po in un grande palcoscenico del volo libero. Dopo una giornata di gare, decolli e spettacolari atterraggi, è stato Vittorio Rena a conquistare il titolo di primo campione regionale della disciplina.

La classifica finale è stata elaborata grazie al sistema di tracking e analisi dati di Alpium, che ha monitorato le prestazioni dei piloti durante tutta la competizione.

Sul podio del campionato sono saliti Vittorio Rena, primo classificato, Marco Bernardi, secondo, e Luca Odetto, che ha conquistato il terzo gradino.

Nella classifica della giornata il successo è andato ancora una volta a Vittorio Rena, autore di una prova da 129,75 punti, davanti a Marco Bernardi con 100,78 punti e Giovanni Murettino, terzo con 76,12 punti.

Spazio anche alla classifica femminile, che ha visto primeggiare Cristiana Margherita Gonella con 55,79 punti, davanti a Romina Calzoni (43,58 punti) e Paulina Gol (39,05 punti).

Tra i momenti più divertenti della giornata c'è stata anche la premiazione dei piloti protagonisti di "Sgnaca la scatula!", il gioco che ha messo alla prova la precisione degli atterraggi. I concorrenti che sono riusciti a centrare al primo colpo uno degli scatoloni posizionati sul prato hanno conquistato premi a sorpresa, tra gadget dedicati al volo libero, prodotti tipici e specialità del territorio.

Ha volato anche, vestito da fenice, Danilo Nasi l'assessore allo sport del Comune di Martiniana Po, da sempre appassionato di parapendio, tra i fautori e organizzatori di questo evento. Si è librato nell'aria vestito da fenice.



Alle premiazioni hanno preso parte anche numerose autorità del territorio: il sindaco di Martiniana Po Valderico Berardo, il sindaco di Gambasca Mauro Nari, il sindaco di Sanfront Francesco Lombardo, il sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi, il presidente del Bim del Po Marco Margaria e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia.





La cerimonia conclusiva è stata presentata dalle voci di Andrea Caponnetto, che ha accompagnato il pubblico fin dal mattino, e di Fabrizio Bruno, commentatore tecnico della manifestazione.

<figure class="image"> </figure>La manifestazione ha richiamato in Valle Po decine di piloti e numerosi appassionati, confermando il successo della prima edizione del Cross Country Piemonte.

La giornata che ha saputo unire sport, promozione del territorio e spettacolo, consacrando Martiniana Po e Paesana come punti di riferimento per il volo libero in Piemonte.