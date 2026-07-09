Aggressioni a Fossano, Tallone e Bergesio: "Solidarietà a carabinieri e 118, sulla sicurezza nessun passo indietro"

“Esprimiamo totale vicinanza e gratitudine ai Carabinieri e agli operatori del 118 feriti nei gravi episodi della stazione e di Cascina Pensolato. Chi aggredisce un servitore dello Stato aggredisce l'intera comunità. Di fronte a questa violenza, le istituzioni non faranno un passo indietro”.

E' quanto dichiarano congiuntamente il sindaco di Fossano, Dario Tallone, e il senatore Giorgio Maria Bergesio, commentando le aggressioni subite dalle forze dell'ordine in città.

dove un militare è stato persino morso prima che l'aggressore venisse fermato grazie all'uso del taser.

Il riferimento è ai fatti verificatisi in città martedì 7 luglio, già oggetto di una nota diffusa dal sindacato Usic .

Un primo episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria. Qui un uomo di origine marocchina, ferito a un braccio e in stato di agitazione, ha prima aggredito i sanitari intervenuti per soccorrerlo, per poi scagliarsi contro i quattro carabinieri intanto intervenuti sul posto, procurandogli lesioni. L’uomo è scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nella stessa giornata l’arresto di un altro uomo, anche lui di origine marocchina, a Cascina Pensolato, struttura nella quale detenuti del carcere di Fossano vengono inseriti in percorsi di reinserimento sociale tramite il lavoro agricolo. I carabinieri erano intervenuti per calmare il detenuto, andato improvvisamente in escandescenza, ma questi ha opposto resistenza arrivando addirittura a mordere uno dei militari. Per averne ragione e immobilizzarlo i suoi colleghi hanno utilizzato il taser.

Il sindaco Tallone rivendica la linea d'azione dell'Amministrazione: “La scelta di dotare del taser anche la nostra Polizia locale si rivela oggi lungimirante e necessaria. I fatti dimostrano che il taser non è uno strumento di offesa, ma un mezzo di difesa fondamentale che evita il corpo a corpo e tutela sia gli agenti che i cittadini. La tecnologia, dove la persuasione fallisce, garantisce la sicurezza di tutti”.

Il senatore Bergesio rimarca il supporto totale alle forze dell'ordine: “L'efficacia del taser a Cascina Pensolato conferma che la strada degli investimenti in dotazioni moderne e tutele per chi indossa una divisa è quella corretta. La politica deve fare quadrato attorno a chi ci difende. A Fossano non ci saranno zone franche”.

L'Amministrazione comunale ribadisce "il massimo impegno nel coordinamento con la Prefettura e l'Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza e la tranquillità del territorio".