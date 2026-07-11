Terremoto a Pradleves, scossa di magnitudo 3.0 in Valle Grana

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è stata registrata oggi, sabato 11 luglio, nella zona di Pradleves, in Valle Grana. Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, l’evento si è verificato alle 13.58 ora italiana, con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-ovest del paese.

Le coordinate geografiche indicate dall’Istituto sono 44.3997 di latitudine e 7.2592 di longitudine, mentre la profondità stimata è di 12 chilometri. Si tratta di un evento di energia contenuta, ma potenzialmente avvertibile nei centri più vicini all’epicentro.

La scossa si inserisce in un’area alpina dove episodi sismici di bassa magnitudo non sono rari. La Valle Grana, infatti, era già stata interessata negli ultimi mesi da altri eventi di lieve intensità: il 30 giugno l’INGV aveva registrato una scossa di magnitudo 1.0 a circa un chilometro a sud-ovest di Pradleves, mentre il 12 maggio un terremoto di magnitudo 2.3 era stato localizzato nella stessa zona poco prima dell’alba.

Un precedente era stato rilevato anche nel marzo 2025, quando una scossa di magnitudo 2.2 era stata registrata a 2 chilometri a ovest del paese. Eventi che confermano una sismicità generalmente moderata, ma ricorrente, nel settore montano compreso tra Pradleves, Castelmagno e Monterosso Grana.