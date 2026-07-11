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Cronaca | 11 luglio 2026, 06:15

Pena ridotta in appello per i due dipendenti Asl accusati di furti di beni nell’ospedale di Verduno

Per loro la Procura di Asti aveva chiesto una condanna superiore ai due anni. Col secondo grado di giudizio sono stati condannati a 9 mesi e 20 giorni con la sospensione condizionale

Un'immagine notturna del nuovo ospedale

Un'immagine notturna del nuovo ospedale

A processo presso il Tribunale di Asti per una serie di furti compiuti presso il nuovo ospedale di Alba e Bra, nell’aprile 2025 furono entrambi prosciolti dall’accusa di truffa, ma condannati uno a 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, per la responsabilità del reato di peculato; l’altro a un anno di reclusione, sempre con sospensione condizionale della pena, per peculato e falso, a fronte di una richiesta dell’accusa di anni due e mesi due.

Ora, sulla vicenda processuale che vedeva imputati due ex dipendenti dell’Asl Cn2, residenti rispettivamente a Bra e Cherasco, si è pronunciata la sezione quarta della Corte d’Appello di Torino.

Il collegio presieduto da Gianni Renaud, giudici a latere Marco Lombardo e Annalisa Palomba – procuratore generale il dottor Vanore – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo il primo imputato – difeso dall’avvocata Giorgia Montanara – da alcuni elementi contestati e il secondo – rappresentato dall’avvocato Roberto Ponzio – dalla imputazione relativa alla falsità ideologica.

Per entrambi la condanna è stata così ridotta a nove mesi e 20 giorni di reclusione, mentre al beneficio della sospensione condizionale della pena si è aggiunto quello relativo alla non menzione della condanna.

Fissato in 45 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

E. M.

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