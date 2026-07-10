Carico di carne fresca trasportata nel bagagliaio di un’auto senza refrigerazione né documenti

Carne bovina fresca trasportata senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie e a una temperatura superiore ai limiti consentiti: il carico è stato dichiarato non idoneo e avviato allo smaltimento dai veterinari dell'Asl Cn1.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi alla barriera autostradale di Castelletto Stura, lungo l'A33 Asti-Cuneo, durante un controllo della Polizia Stradale di Cuneo - Sottosezione di Bra.

Gli agenti hanno fermato un'autovettura intestata a una macelleria della provincia di Torino che stava trasportando carne bovina fresca appena ritirata da un macello del Cuneese.

La merce era sistemata nel bagagliaio all'interno di sacchetti di plastica, senza un sistema di refrigerazione e in violazione delle prescrizioni previste dal sistema Haccp.

Inoltre, al momento del controllo, risultava priva della documentazione di trasporto e delle necessarie evidenze di tracciabilità.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire sia al macello di provenienza, sia alla destinazione della carne, destinata alla successiva commercializzazione.

Sul posto è intervenuto il personale veterinario dell'Asl Cn1 che, verificata la temperatura ben superiore a quella massima consentita per il trasporto del prodotto, ne ha disposto lo smaltimento secondo la normativa vigente.

Nei confronti del conducente, dipendente della macelleria torinese, è stato inoltre disposto il ritiro della carta di circolazione del veicolo per uso non conforme.

L'operazione rientra nell'attività di controllo sulla sicurezza della filiera alimentare, finalizzata a garantire che i prodotti destinati al consumo vengano trasportati nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.