Da Fossano all'Olimpo del volley: Masterclass gratuita con Max Giaccardi aperta a tutte le ragazze del Fossanese e del Cuneese

Martedì 14 luglio, dalle 17.30 alle 20, la palestra del Liceo "G. Ancina" di Fossano ospiterà la Masterclass "Da Fossano all'Olimpo del volley", un appuntamento speciale dedicato alle giovani atlete che amano la pallavolo e desiderano vivere un'esperienza formativa di alto livello.

Protagonista dell'incontro sarà Massimiliano "Max" Giaccardi, vice allenatore della Sir Susa Vim Perugia e tra i tecnici italiani più vincenti degli ultimi anni. L'iniziativa, organizzata da House of Volley, è gratuita e aperta a tutte le ragazze del Fossanese e del Cuneese, offrendo la possibilità di allenarsi, confrontarsi e lasciarsi ispirare da uno dei principali protagonisti del volley nazionale e internazionale.

Il pomeriggio si aprirà con un momento istituzionale durante il quale il sindaco di Fossano, Dario Tallone, e l'assessore allo Sport, Danilo Toti, consegneranno a Giaccardi una targa di riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti nella stagione 2025/2026, culminata con la conquista del Campionato Italiano e della CEV Champions League con la Sir Susa Vim Perugia.

Profondamente legato al territorio, Giaccardi rappresenta una storia di successo nata nel Cuneese e arrivata ai vertici della pallavolo mondiale. Un percorso costruito con passione, competenza e dedizione, che lo ha portato a conquistare due Champions League, due Campionati Mondiali per Club, due Scudetti e numerosi altri successi in Italia e all'estero.

La Masterclass prenderà il via con il racconto della sua esperienza umana e professionale, dagli esordi nelle palestre della provincia fino ai più grandi palcoscenici internazionali. A seguire, le partecipanti potranno scendere in campo per una sessione di allenamento pratica guidata da Giaccardi insieme ai tecnici della Granda Volley Academy.

L'evento rientra nel progetto House of Volley, promosso da Granda Volley Academy e sostenuto da numerose società del territorio, tra cui Libellula Volley, con l'obiettivo di valorizzare e far crescere la pallavolo femminile attraverso un percorso condiviso di formazione tecnica ed educativa.

L'apertura dell'iniziativa a tutte le giovani pallavoliste del Fossanese e del Cuneese vuole essere un segnale concreto di vicinanza al territorio: un'occasione rara per vivere da vicino l'esperienza di un professionista di livello internazionale e condividere una giornata all'insegna dello sport, della crescita e della passione per il volley.

La partecipazione è gratuita. Per prendere parte alla sessione di allenamento è necessario essere in possesso di un certificato medico sportivo in corso di validità; le atlete già tesserate con altre società dovranno inoltre presentare il nulla osta della società di appartenenza. L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata inviando una e-mail a info@houseofvolley.eu.

L'appuntamento è fissato per martedì 14 luglio, dalle 17.30 alle 20, presso la palestra del Liceo "G. Ancina" di Fossano, in piazza Don Mario Picco 6.

Una grande occasione per tutte le ragazze della provincia di Cuneo che sognano di migliorarsi, imparare dai migliori e vivere un pomeriggio di grande pallavolo.