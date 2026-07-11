Monticello d'Alba: consegnata la benemerenza sportiva ad un giovane studente

Mercoledì 8 luglio, l'amministrazione comunale di Monticello d'Alba, ha consegnato al giovane Francesco Vignola un attestato di benemerenza, per aver conquistato il primo posto assoluto ai Giochi della Gioventù 2026, disputati a Roma a fine maggio, nella specialità olimpica del badminton singolare.

Il sindaco Andrea Lanzone si è complimentato per il risultato raggiunto e per la determinazione dimostrata, essendo Francesco un'eccellenza non solo sportiva, ma anche scolastica. Il portacolori di Alba Shuttle Badminton ha frequentato infatti con ottimi risultati il secondo anno dell'Istituto Tecnico "G.Vallauri" di Fossano ed è uno dei migliori talenti in Italia nella categoria Under 17.

Anche grazie alla sua prestazione il Piemonte si è aggiudicato il primo posto fra le regioni italiane, alla nuova edizione dei "Giochi della Gioventù", precedendo Lombardia e Puglia.

Ecco il testo integrale delle motivazioni con cui il Comune di Monticello d'Alba ha conferito a Francesco Vignola la benemerenza:

"A Francesco Vignola,

per aver conquistato il primo posto assoluto ai Giochi della Gioventù 2026 nella specialità olimpica del badminton singolare, distinguendosi per talento, impegno e determinazione.

Con questo importante risultato ha portato il nome di Monticello d'Alba sul gradino più alto del podio, dimostrando come passione, costanza e sacrificio siano i valori che trasformano i sogni in obiettivi raggiunti.

Questo riconoscimento vuole essere non solo un omaggio al traguardo conquistato, ma anche un incoraggiamento a proseguire con entusiasmo il proprio cammino sportivo, con l'augurio che possa rappresentare soltanto il primo di tanti successi e l'inizio di un percorso capace di condurlo verso traguardi sempre più prestigiosi, fino ai più importanti palcoscenici internazionali.

Monticello d'Alba guarda con orgoglio al suo giovane talento e gli augura di continuare a inseguire i propri sogni con la stessa passione che lo ha portato fin qui".

Complimenti vivissimi al giovane studente monticellese e ai tecnici che stanno seguendo la sua maturazione sportiva.