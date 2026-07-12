Sempre al servizio dei pazienti: la Clinica Salzano Tirone non va in vacanza, ma tu non aspettare di avere male

L’estate è il momento delle vacanze, del relax e delle giornate trascorse lontano dagli impegni quotidiani.

Proprio per questo è importante partire con la serenità di sapere che il proprio sorriso è in salute.

Per chi dovesse avere un’urgenza, ma anche per chi desidera semplicemente effettuare un controllo prima delle ferie, la Clinica di Cuneo e i Dental Point Salzano Tirone garantiscono la continuità del servizio per tutta l’estate, con aperture anche nel mese di agosto.

"Noi ci siamo sempre – spiegano dalla Clinica Salzano Tirone i due titolari Stefano Salzano e Federico Tirone –, ma il nostro consiglio è di non aspettare che arrivi il dolore. La prevenzione è il modo migliore per evitare problemi durante le vacanze. Bastano una visita di controllo o una seduta di igiene orale per partire con maggiore tranquillità e godersi l’estate senza pensieri".

L’obiettivo della struttura è proprio quello di assicurare ai pazienti un punto di riferimento costante, anche nel periodo estivo, quando molti studi sospendono l’attività.

La clinica principale, quella di via Cascina Colombaro, sarà chiusa solo nel giorno di Ferragosto. I Dental Point osserveranno invece qualche giorno di chiusura per consentire ai dipendenti e collaboratori di fare le ferie, ma i pazienti potranno sempre fare riferimento alla struttura centrale, quella di Cuneo.

"E' un servizio che diamo da anni e in cui crediamo molto, perché riteniamo che sia un importante segno di attenzione verso i nostri pazienti. Il consiglio è comunque quello di non aspettare e di fare un controllo preventivo, per non rischiare di ritrovarsi con un problema magari nel mezzo delle vacanze. Noi ci siamo per tutto il mese di agosto, ma voi non aspettate di avere male", concludono i due professionisti.

Un messaggio semplice: se avete un dubbio, una sensibilità o un piccolo fastidio, non rimandate. Un controllo oggi può evitare un’emergenza domani.

Clinica di Cuneo, via Cascina Colombaro 37/C

tel. 017/619210 - studiosalzanotirone.it info@studiosalzanotirone.it

349 0582765

* Lunedì: 8.00-20.00

* Martedì: 8.30-19.30

* Mercoledì: 8.00-20.00

* Giovedì: 8.30-19.30

* Venerdì: 8.30-19.30

* Sabato: 8.30-18.00

* Domenica: 9.00-16.00

Direttore Sanitario Dott. Zaci Enrico Odontoiatra (Iscr. Albo Odontoiatri n° 743 di Sassari)

Dental Point di Mondovì, corso dello Statuto 47

Tel. 01741976340

353 4391290

* Dal lunedì al venerdì: 8.30-19.30

* Sabato: 8.30-18.00.

Direttore sanitario Dott. Genovesi Francesco, (Isc. Albo Odontoiatri n° 685 di Cuneo).

Dental Point di Saluzzo, corso IV Novembre 1

Tel. 0175/576470

388 4264811

* Dal lunedì al venerdì: 8.30-19.30

* Sabato: 8.30-18.00

Direttore Sanitario Saluzzo Dott. Lodovico D'orsi, (Isc. ordine Odontoiatri Cuneo n.713).

Dental Point di Bra Via Pollenzo, 24

Tel: 0172 1836958

3513964800

* Dal lunedì al venerdì: 8.30-19.30

* Sabato: 8.30-18.00

Direttore Sanitario Dott. Pistritto Salvatore (Iscr. Albo Odontoiatri n° 00742 di Chieti).